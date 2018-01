Na Cyprze lepią bałwany. Śnieg to rzadka atrakcja na wyspie - 25-01-2018 Na Cyprze zrobiło się biało. Dzieci mogły pojeździć na sankach i ulepić bałwana. czytaj dalej

Duże utrudnienia

Takiego widoku mieszkańcy południowej części kraju dawno nie widzieli. Ostatnio śnieg spadł tam w 1968 roku!Tegoroczna zima jest w północnej Afryce wyjątkowo dotkliwa. Jak poinformowały lokalne władze, dwa tygodnie temu, po intensywnych opadach śniegu, nieprzejezdnych było aż pięć tysięcy kilometrów marokańskich dróg.

Utrudnień w postaci intensywnych opadów śniegu mieszkańcy Maroka mogą spodziewać się do najbliższego czwartku.



Jak poinformowały lokalne władze, od 28 stycznia do 29 stycznia, w mieście Ouarzazate odnotowano opady śniegu od 1 do 5 cm, podczas gdy w Amzri od 22 do 30 cm i Imdrasse od 10 do 20 cm. Termometry wskazały tego dnia w najchłodniejszych regonach od -4 do 1 st. C, natomiast w cieplejszych miejscach od 5 do 9 st. C.



*World Weather* Another view from Ouarzazate, Morocco yesterday, Jan 29. Photo: Sylvia Belhassan pic.twitter.com/rHeTWmvCEc — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 stycznia 2018