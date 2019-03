"Pandemia grypy jest nieuchronna. Pytanie nie brzmi - czy, ale - kiedy"

Grypa coraz groźniejsza. "Jedyną ochroną jest szczepienie" - 20-02-2019 Gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ogólne osłabienie. Symptomów grypy nie należy lekceważyć. Od początku sezonu zachorowań z powodu grypy zmarło już w Polsce 25 osób. czytaj dalej

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła w poniedziałek dokument zatytułowany "Globalna strategia w sprawie grypy 2019-2030". Zawiera on ramowe zalecenia dla samej WHO, a także poszczególnych krajów oraz organizacji partnerskich.

Podkreślając znaczenie globalnego planu walki z tą wirusową chorobą, WHO zaznaczyła, że kolejna epidemia o światowym zasięgu jest nieuchronna, a pytanie nie brzmi, czy do niej dojdzie, ale - kiedy to się stanie.

"Musimy być czujni i przygotowani"

"Zagrożenie pandemią grypy jest stale obecne" - podkreślił w opublikowanym oświadczeniu Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. "Musimy być czujni i przygotowani" - dodał. Zaznaczył, że koszt wybuchu epidemii na wielką skalę będzie o wiele wyższy niż koszty prewencji.

Ostatnia pandemia grypy została spowodowana przez wirus H1N1, który rozprzestrzeniał się w latach 2009 i 2010. Badacze ustalili, że w pierwszym roku tej pandemii co piąty człowiek na świecie został zainfekowany, a wskaźnik śmiertelności wyniósł 0,02 procent.

Jak ostrzegają eksperci, w tym WHO, bardzo poważne jest ryzyko, że pewnego dnia nawet bardziej śmiercionośny wirus przeniesie się ze zwierząt na ludzi, zmutuje i zainfekuje setki lub tysiące osób.

Setki tysięcy ludzi co roku umierają na grypę

Wirusów grypy jest wiele i są one bardzo zmienne. Co roku grypa sezonowa atakuje miliardy ludzi na świecie. Liczbę groźnych przypadków tej choroby szacuje się na 3-5 milionów rocznie. Z powodu grypy i związanych z nią powikłań umiera w każdym roku 290 tysięcy do 650 tysięcy ludzi.

Plan Światowej Organizacji Zdrowia zakłada dwutorowe działania. Z jednej strony mają one zmierzać do ochrony populacji przed coroczną grypą sezonową. W tym celu WHO rekomenduje szczepienia, sugerując to zwłaszcza pracownikom ochrony zdrowia oraz osobom o obniżonej odporności ze względu na wiek lub inne choroby.

Drugie pole zalecanych działań to przygotowywanie się społeczeństw do pandemii.

Rządy zachęcane są do tworzenia narodowych planów walki z grypą oraz do rozwijania lepszych narzędzi przeciwdziałania grypie, diagnozowania jej, kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusów oraz leczenia choroby.

GLOBALNA STRATEGIA WHO W SPRAWIE GRYPY (w języku angielskim)>>