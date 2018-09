"Peloponez jakoś się trzyma". Powodzie największym zagrożeniem dla Grecji

"Zrobiło się ciemno, ściany wokół zaczęły się zapadać". Pod gruzami nadal są ludzie - 30-09-2018 Tragiczny bilans silnego trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziły Indonezję, ponownie gwałtownie wzrósł. Władze poinformowały, że zginęły 832 osoby. Wiele nadal jest uwięzionych pod gruzami budynków. czytaj dalej

Jak w sobotę donosiły greckie media, "medikan" natarł na Mesenię, krainę na południowym zachodzie Półwyspu Peloponeskiego. W mieście o tej samej nazwie wysokie fale rozbijały się o wybrzeże. Wiatr wypychał łódki na ląd. W innej portowej miejscowości, Metoni, wichura sprawiła, że skały pozasypywały drogi, w tym jedną z głównych, biegnąca wzdłuż wybrzeża.

- Od samego rana wiał silny wiatr, morze było wzburzone, z wysokimi falami - powiedział mieszkaniec Dimitris Kafantaris.

Zniszczenia

Lokalnie suma opadów wyniosła nawet 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. Odcinek głównej autostrady o długości 52 kilometrów, łączący Ateny i Peloponez został zamknięty z powodu podtopień.

Z powodu porywistego wiatru mieszkańcy Aten pozbawieni zostali energii elektrycznej. Strażacy musieli wielokrotnie interweniować i usuwać z ulic powalone drzewa i gruzy. Pomagali uwięzionym w budynkach i samochodach ludziom. Zaginęły trzy osoby. Największe zniszczenia dotknęły południowej części Peloponezu.

- Peloponez jakoś się trzyma pomimo uderzenia tego ekstremalnego zjawiska pogodowego i skutków, jakie wyrządziło - powiedział gubernator prowincji Peloponez Petros Tatoulis. Mieszkańcy Aten obawiają się lawin błotnych i powodzi.

Z kolei na północnym wschodzie Peloponezu, w Argolidzie, wylała rzeka Kserias. Po przejściu burzy ulice Koryntu zmieniły się w rwące potoki, potężne fale sztormowe wdzierały się na ląd niszcząc wszystko na swojej drodze. Najbardziej ucierpiały miasteczka położone blisko morza.

Zniszczenia po cyklonie



















Wideo Cyklon uderzył w Grecję

Śródziemnomorski cyklon

W sobotnie popołudnie "medikan", czyli cyklon niby-tropikalny Morza Śródziemnego (ang. mediterranean tropical-like cyclone), osłabł i stał się głębokim niżem. Jeszcze rano, w pełni sił, dotarł do południowo-zachodniego Peloponezu. Jego centrum znajdowało się w sobotnie popołudnie na zachód od greckiego miasta Kalamata.

- Teraz to niż, który przynosi opady deszczu, które w efekcie doprowadzą do powodzi i osuwisk ziemi - mówiła w sobotę synoptyk i dodała, że porywy wiatru dochodziły do 80 kilometrów na godzinę, a fale osiągały wysokość pięciu metrów.

Niepokojące prognozy

Jak informuje portal severe-weather.eu do poniedziałku może spaść w sumie 200-300 litrów deszczu na metr kwadratowy, zwłaszcza w rejonach wschodniej części centralnej Grecji i Attyki. Meteorolodzy ostrzegają przed powodziami błyskawicznymi. Głęboki niż będzie się przesuwał nad wschodnią częścią centralnej części Morza Egejskiego.

Również północno-zachodnia Turcja zagrożona jest ulewami i powodziami. Mogą tam powstawać trąby powietrzne i wodne.

Prognozowana ścieżka przejścia cyklonu (severe-weather.eu)

Ostrzeżenia

Alerty drugiego stopnia obowiązują w Attyce, Wschodniej Macedonii, Centralnej Macedonii, Tesalii, w regionie wschodniej Eubei, Tracji, na północno-wschodnich wyspach Morza Egejskiego.

We Włoszech w niedzielę alerty drugiego stopnia obowiązują w rejonie Emilia-Romania, Regionie Autonomicznym Friuli-Wenecja Julijska, Toskanii, Ligurii, Wenecji, Sardynii.

”Medikan” na zdjęciach satelitarnych - sobota godzina 10.45 (EUMTESAT)

Wideo Skutki śródziemnomorskiego cyklonu w Grecji

Jeżeli mieszkacie na zagrożonym terenie, czekamy na Wasze relacje:

E-mail: kontakt24@tvn.pl

Telefon: + 48 22 324 24 24

Nr sms/mms: +48 516 4444 24