Temperatura w Anchorage na południu Alaski w czwartek - 4 lipca w Święto Niepodległości - sięgnęła 32,2 stopni Celsjusza, bijąc tym samym rekord dla tego miasta. Ostatnio najwyższą temperaturę (29,4 st. C) odnotowano tu w 1969 roku.

Pobity został też poprzedni rekord dla 4 lipca w Anchorage - do tej pory najwyższa temperatura w 1999 roku, jaką odnotowano w mieście tego dnia, wynosiła 25 st. C.

Rekord za rekordem

Jak podaje Narodowa Służba Pogodowa (NWS), niecodzienne gorąco rozlało się również na inne regiony południowej Alaski - w miastach Kenai, Palmer, King Salmon oraz na lotnisku w Anchorage. W tych miejscach także zostały pobite rekordy, a miejscami też te dla 4 lipca.

Temperatura powyżej 32 st. C w Anchorage to znaczne przekroczenie normy, ale już wcześniej się zdarzały. Dla przykładu, w Fairbanks 28 lipca 1919 termometry pokazały 37,2 st. C.



The #4thofjuly2019 was one for the books. Several ALL-TIME high temperature records were set at official observation sites throughout Southern #Alaska. But that's not all...there were more daily temperature records set too! #AKwx #ItsHotInAlaska pic.twitter.com/GxcdUaD9ld — NWS Anchorage (@NWSAnchorage) 5 lipca 2019

Mogą paść kolejne rekordy

Według portalu AccuWeather upał ma pozostać na terenie Alaski przez kilka najbliższych dni. Fala ciepła, jaka dotarła do południowej części stanu i przyniosła rekordy w Anchorage, przesunie się na północ. W przyszłym tygodniu temperatura przekraczająca 32 st. C jest prognozowana w wielu miejscach stanu. Zdaniem meteorologów mogą paść kolejne rekordy temperatury dla danego dnia. W niektórych lokalizacjach mogą zostać pobite rekordy w historii pomiarów.

- Silny, niemal stacjonarny obszar wysokiego ciśnienia "piecze" południowe rejony Alaski, a w kolejnych dniach będzie stopniowo rozszerzać się na północ - poinformował Ryan Adamson, meteorolog AccuWeather.

Jak powiedział Shawn King, mieszkaniec Anchorage, nigdy nie doświadczył takiego okresu gorącej pogody. Przed pójściem na ryby jego mała córka Tessa nalegała, by iść boso.

- Jest za gorąco na buty - przyznała w rozmowie z lokalnymi mediami.

Duże ocieplenie na Alasce, jakie obserwowane jest w ostatnich latach, spowodowane jest po części ociepleniem Oceanu Arktycznego i zmniejszeniem się poziomu pokrywy lodowej w tym regionie.