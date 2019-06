Piekielny piątek we Francji. Prawie 46 stopni, pada rekord za rekordem

We Francji upały zebrały śmiertelne żniwo - 27-06-2019 Hiszpanie walczą z dużym lokalnym pożarem, a we Francji z powodu wysokich temperatur umierają ludzie. Ekstremalne upały mocno dają się we znaki mieszkańcom zachodniej Europy. czytaj dalej

Jak podała w piątek agencja Reutera, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ogłosiła, że 2019 rok z pewnością zostanie zaliczony do najgorętszych na świecie od czasu prowadzenia pomiarów, a lata 2015-2019 okażą się najgorętszą pięciolatką.

Francja należy do krajów, gdzie czerwcowa fala upałów uderzyła ze szczególną siłą.

Czytaj także: padł rekord temperatury czerwca w Polsce>>>

Rekordowe upały we Francji

W piątek o pobiciu francuskiego rekordu temperatury instytut Meteo France doniósł po raz pierwszy wczesnym popołudniem. Ogłoszono wówczas, że o 13.48 w miejscowości Carpentras w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże termometry pokazały 44,3 stopnia Celsjusza.

Rekord nie utrzymał się długo. O godzinie 14.59 w miejscowości Villevieille w regionie Oksytanii odnotowano 45,1 st. C. Już wtedy jednak francuscy synoptycy uprzedzali: może być więcej.

Tak też się stało. O godzinie 16 w miejscowości Gallargues-le-Montueux, także w Oksytanii, temperatura doszła do 45,8 stopnia Celsjusza. Dwadzieścia minut później było już 45,9 st. C.

"Trzeba poczekać do końca dnia, by ostatecznie ogłosić rekord" - napisano po godzinie 17 na stronie internetowej Meteo France. Godzinę później oficjalnie potwierdzono: 45,9 stopni Celsjusza to od piątku temperaturowy rekord Francji.

Na południu kraju w czterech departamentach ogłoszono najwyższy, czerwony stan alarmowy z powodu upałów.

Rekordowe temperatury we Francji 28 czerwca

Dotychczasowe rekordy temperatury

Jak podaje francuska służba meteorologiczna, dotychczasowy absolutny rekord temperatury w tym kraju - 44,1 st. C - padł 12 sierpnia 2003 roku w Conqueyrac w Oksytanii.

Od początku obecnej fali upałów w licznych francuskich miastach przekraczane były miejscowe rekordy, na przykład w czwartek w La Rochelle było 40,2 stopnia, w środę w Clermond-Ferrand - 40,9 stopnia, a w Le Tour w Alpach na wysokości 1500 metrów n.p.m. - 31,1 stopnia C.

Europejski rekord temperatury - 48 stopni Celsjusza - padł w Atenach w lipcu 1977 roku.

Sprawdź, co szykuje dla nas pogoda w lipcu i sierpniu - 27-06-2019 Synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński przewiduje, że najbliższe dni przyniosą nieco chłodniejszą aurę. Jednak według wstępnych prognoz, upały wrócą, a lipiec będzie nieco cieplejszy niż zazwyczaj. czytaj dalej

Zamknięte szkoły, zagrożenie dla ludzi

Około 4 tysięcy francuskich szkół zostało zamkniętych lub działa tylko w takim stopniu, by zapewnić niezbędną opiekę dzieciom, których rodzice muszą pracować. Służby zalecają, by członkowie rodzin odwiedzali swych starszych, mieszkających samotnie krewnych przynajmniej dwa razy dziennie i by zapewnili im przebywanie w chłodzonych pomieszczeniach.

W okołoparyskim regionie Ile de France wprowadzono zakazy ograniczające ruch kołowy o ponad połowę. Restrykcje dla korzystania z samochodów wprowadzono też w innych miastach, w tym w Lyonie, Strasbourgu i Marsylii.

W czwartek francuskie media informowały, że jak dotąd na południu Francji trzy osoby zmarły z powodu obecnej fali upałów. Minister zdrowia Agnes Buzyn zastrzegła jednak, że na razie nie jest znana całkowita liczba ofiar.

W części regionów został ogłoszony alarm przed suszą oznaczający ograniczenie dostaw wody. Operator francuskiej sieci transmisyjnej RTE poinformował, że zapotrzebowanie na energię w czwartek było bliskie letniemu rekordowi, który został ustanowiony dwa lata temu.

Ekstremalnie wysokie temperatury mają się utrzymać we Francji do początku przyszłego tygodnia.

Gallargues-le-Montueux to obecnie najgorętsza miejscowość we Francji: