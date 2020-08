Piekło w Dolinie Śmierci. W niedzielę mogło być najgoręcej od ponad 100 lat

Zrobiło się pomarańczowo, nic nie było widać. To efekty burzy piaskowej - 17-08-2020 Burza piaskowa pojawiła się w niedzielę w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Widzialność spadła niemal do zera, stanąć musiały samochody, setki odbiorców straciły dostęp do prądu. czytaj dalej

54,4 stopnia Celsjusza zmierzyła automatyczna stacja meteorologiczna Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 15.41 czasu lokalnego. Stacja znajduje się w Furnace Creek w hrabstwie Inyo w Kalifornii, przy granicy z Nevadą.

Odczyt nie został jeszcze zweryfikowany. Jeżeli jednak zostanie potwierdzony, będzie to najwyższa temperatura w Dolnie Śmierci od ponad 100 lat. Ostatni raz termometr wskazał tam co najmniej 130 stopnie w skali Fahrenheita (54,4 st. st. C) 12 lipca 1913 roku.

Wstępnie do zaakceptowania

Jak stwierdził Randy Cerbeny, który kieruje zespołem Światowej Organizacji Meteorologicznej ds. ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, wszystko wskazuje na to, że wynik jest prawidłowy. - Zalecam, aby WMO wstępnie zaakceptowała tę obserwację - dodał.

W najbliższych tygodniach wunik zostanie szczegółowo sprawdzony wraz z Narodowym Komitetem ds. Ekstremów Klimatycznych USA.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

Dni z najwyższą temperaturą w Dolinie Śmierci (tvnmeteo.pl za NWS)

W Dolinie Śmierci padł absolutny rekord ciepła na świecie. 10 lipca 1913 roku w Greenland Ranch było 56,7 st. C. Dolina Śmierci to obszar bezodpływowej depresji na pustyni Mojave w południowej części stanu Kalifornia. Jest największą depresją w Ameryce Północnej, najbardziej suchym miejscem na tym kontynencie i jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi. W 1994 ogłoszono ją parkiem narodowym USA.

Przez zachodnie regiony Stanów Zjednoczonych przechodzą upały, a strażacy walczą z pożarami. W sobotę w Kalifornii utworzyło się ogniste tornado, a w niedzielę w Arizonie powstała burza piaskowa.