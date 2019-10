Piękna zima tej jesieni panuje w Syczuanie

Ulewy i lawiny błotne w Japonii. Zniszczone domy, są zabici - 26-10-2019 Mieszkańcy wschodniej Japonii od piątku zmagają się z ulewnym deszczem. Jak podała telewizja NHK World nie żyje 10 osób, a co najmniej jedna uznawana jest za zaginioną. czytaj dalej

Malowniczy krajobraz

Jesienny krajobraz z warstwą białego śniegu to malowniczy widok, który przyciągnął spacerowiczów do Doliny Jiuzhaigou. Miejsce to słynie ze skalistych turni, licznych wysokogórskich jezior, wodospadów i gęstych lasów. Położone jest w południowo-zachodniej chińskiej prowincji Syczuan. Część doliny objęta jest ochroną jako Park Narodowy Jiuzhaigou.

Mieniące się w otoczeniu śniegu Jezioro Pięciu Kolorów w Dolinie Jiuzhaigou zachwycało odwiedzających. - Zanim przyjechałem do Doliny Jiuzhaigou słyszałem, że góry i wodospady są tu bardzo piękne. I odkryłem, że to prawda - powiedziała Yao Chengcheng.

- Pierwszy raz widzimy śnieg. To co innego niż oglądanie go w telewizji. Czuję się wspaniale, trzymając w rękach śnieg - dodał inny spacerowicz.

Warstwa grubego śniegu pokryła również położoną w północno-zachodniej prowincji Shaanxi górę Taibai. Górzysty region zmienił się w bajkową krainę.