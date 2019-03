Pierwsze przypadki cholery po przejściu cyklonu Idai

Setki ofiar, ogromne zniszczenia i ryzyko epidemii. "Nadzwyczajna" siła cyklonu Idai - 24-03-2019 Zimbabwe, Mozambik i Malawi wciąż liczą straty poniesione w wyniku przejścia cyklonu Idai. Można mówić o prawdziwym kataklizmie, ponieważ oprócz ogromnych strat ludności i wielu zniszczeń, pojawiło się ryzyko wystąpienia epidemii cholery. czytaj dalej

Podejrzewają u wielu

Jak przekazał niemieckiej agencji informacyjnej dpa Ussene Issa, dyrektor pomocy medycznej, pięć chorych osób zostało znalezionych w portowym mieście Beira, w dzielnicy liczącej ponad 500 tysięcy mieszkańców. Znaczna część metropolii została zniszczona przez cyklon i powodzie.

- W obliczu mas wody, które podczas cyklonu przeszły przez Beirę i ogromnych zniszczeń nie jest niczym zaskakującym, że teraz mamy do czynienia z pojawianiem się chorób takich jak cholera - powiedział Gert Verdonck z Lekarzy Bez Granic (MSF)

Jak dodał, personel MSF współpracuje obecnie z mozambijskimi władzami, zajmując się pacjentami, u których podejrzewana jest cholera. Dziennie mają do czynienia średnio z 200 takimi przypadkami.

Cholera to ostra, zaraźliwa choroba układu pokarmowego. Jej przyczyną jest spożycie wody bądź pożywienia zakażonych szczepami przecinkowca cholery. Pierwsze objawy choroby to ostra biegunka i wymioty, zwykle bez bólów brzucha i gorączki. W skrajnych przypadkach cholera może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci.

Niewyobrażalna siła żywiołu

Tragiczny bilans cyklonu

Aby ograniczyć szerzenie się choroby, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wysłała do Mozambiku 900 tysięcy szczepionek, które w najbliższych dniach mają dotrzeć na miejsce. Ponadto WHO pomaga władzom w budowie trzech ośrodków leczenia cholery, w tym jednego w Beirze. Według WHO, w Mozambiku przez ostatnich pięć lat co roku dochodziło do wybuchu zachorowań na cholerę, ostatnio w lutym 2018 roku, gdy zapadło na nią ok. 2000 osób.

Według szacunków ONZ, z powodu przejścia cyklonu Idai ucierpiały trzy miliony ludzi w trzech krajach regionu. Tylko w Mozambiku zniszczonych zostało ponad 90 tysięcy domów, przez co blisko 130 tysięcy ludzi trzeba było przenieść do tymczasowych schronień. Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych w Mozambiku wzrósł do ok. 700. W niedzielę informowano o 466 zabitych. Według służb ratunkowych faktyczna liczba ofiar śmiertelnych może być znacznie wyższa.