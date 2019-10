"Pijane" pszczoły spadały z nieba

Rój pszczół w centrum miasta - 30-05-2019 Niecodzienna akcja straży pożarnej odbyła się w centrum Szczecina. Na skrzyżowaniu ulic pojawiły się setki pszczół. Konieczne było zatrzymanie ruchu. czytaj dalej

W pobliżu siedziby australijskiego parlamentu w Canberze znajduje się kilka uli. W ostatnich dniach nieopodal budynków rządowych znaleziono na ziemi kilka martwych pszczół. Pojawiały się też żywe owady, które chwiejnie latały.

Według ekspertów przyczyną mógł być sfermentowany nektar kwiatów.

- Kiedy robi się gorąco, nektar w kwiatach fermentuje. To sprawia, że niektóre pszczoły stają się "pijane" - tłumaczył na Twitterze Cormac Farrell, opiekun uli przy australijskim parlamencie. - Zwykle alkohol sprawia, że owady stają się nieco chwiejne. Pijane pszczoły wracające do ula nie są wpuszczane przez te stojące na straży - dodał Farrell.

Ryzyko zepsucia miodu

Jak napisał Farrell, te pszczoły, które wypiły za dużo nektaru, zmarły z przedawkowania alkoholu. Na dowód zamieścił na Twitterze zdjęcie trzech martwych pszczół leżących na ziemi.

Dlaczego pijane pszczoły nie mogą wlecieć do ula?

- Muszą być poza ulem, by miód w środku nie sfermentował. To mogłoby zaszkodzić całej kolonii - wyjaśnił Farrell.