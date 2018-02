Pjongczang na tej samej szerokości geograficznej co Ateny i Sewilla. Dlaczego jest tam tak zimno?

Pjongczang leży na tym samym równoleżniku,co między innymi greckie Ateny, a mimo to odbywają się tam zimowe igrzyska olimpijskie. Co więcej - mróz bywa bywa przejmująco przenikliwy. Tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje.

Średnia roczna temperatura w Pjongczangu wynosi 7 stopni Celsjusza. Nie byłoby w tym nic zadziwiającego - w końcu odbywają się tam zimowe Igrzyska Olimpijskie, a na co dzień znajduje się tam popularny kurort narciarski. Jednak region ten znajduje się w tej samej szerokości geograficznej co miejsca, w które ruszamy, żeby zaznać więcej ciepła i powygrzewać się na słońcu. Na 37. równoleżniku, wraz z Pjongczangiem znajdują się między innymi greckie Ateny, hiszpańska Sewilla, czy północny kraniec Tunezji.

Pjongczang a Ateny

Pierwszym, choć nie najważniejszym elementem kształtującym klimat Pjongczangu, jest jego wysokość nad poziomem morza. Region ten wyniesiony jest ponad poziom morza średnio na 750 metrów. W Atenach, które usytuowane są na wysokości 70 m. n.p.m., możemy się cieszyć w lutym średnią wartością temperatury wynoszącą 10 stopni. Uwzględniając fakt, że temperatura obniża się wraz z wysokością o średnio 0,6 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów, to - uogólniając - w Pjongczangu powinno być zimniej o nieco ponad 4 stopnie. Jednak temperatura w lutym wynosi tam średnio -5 stopni. Co sprawia, że jest tam tak zimno?

Przyczyną jest wyż syberyjski

Zimowe miesiące w Pjongczangu są zazwyczaj zimne i suche. Jak podaje serwis meteorologiczny Accuweather, średnia temperatura maksymalna waha się tam między -1 st. C a 4 st. C, a minimalna między -11 a -5,5 st. C.

Góry Taebaek, w których znajduje się Pjongczang, znane są z panującego tam przenikliwego zimna oraz silnego wiatru pochodzącego z głębi kontynentu azjatyckiego (pamiętajmy, że wiatr mocno obniża odczucie temperatury). Jest to związane z cyrkulacją powietrza w tym regionie, którą częściowo warunkuje wyż syberyjski. Mroźne powietrze znad Syberii, które przemieszcza się wokół ośrodka wysokiego ciśnienia, wysyłane jest nad obszar, w którym znajduje się między innymi Pjongczang. Wyż syberyjski pojawił się również w trakcie trwania igrzysk olimpijskich w tym roku.

Sportowcy oraz organizatorzy odczuli mroźną pogodę na własnej skórze. Niska temperatura oraz wiatr dały się we znaki. W ubiegłym tygodniu pojawił się wiatr, który zrywał elementy konstrukcyjne i ranił tym kilkanaście osób. Był on tym silniejszy, że w górach ma przemieszczające się powietrze ma szansę rozwinąć jeszcze większe prędkości w związku z efektem tunelowym, który powstaje, gdy wiatr musi "przecisnąć się" pomiędzy barierami terenowymi.

Było kilka wariantów

Jeszcze w kwietniu powstał raport pogodowy dotyczący igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Specjaliści z komitetu organizacyjnego Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang zajmujący się klimatem i pogodą zakładali pięć scenariuszy pogodowych, związanych z oscylacją mas powietrza w regionie Góry Taebaek.

Pojawienie się zimnego i suchego powietrza znad Syberii związanego z ośrodkiem wysokiego ciśnienia było najbardziej prawdopodobnym wariantem.

Zakładano również możliwość wkroczenia ciepłego i wilgotnego strumienia powietrza z południowego zachodu lub zimnego i wilgotnego powietrza ze wschodu. W obu tych przypadkach podczas wydarzenia prawdopodobnie pojawiłyby się opady śniegu.

Trzeci wariant zakładał, że pojawienie się przejrzystego nieba i braku wiatr w górskim terenie doprowadziłoby do powstawania mgieł, które mogłyby być bardzo uciążliwe dla sportowców.

Klimat kształtowany nie tylko przez szerokość

Ostatnim prognozowanym wariantem była pogoda przejściowa - od początkowego napływu powietrza z zachodu, przez zmianę cyrkulacji i jego napływ ze wschodu, po efekt wychłodzenia w górach, powodujący mgły.

Warto pamiętać, że zasada "im bliżej równika, tym cieplej" nie zawsze się sprawdza. Klimat jest kształtowany przez szereg różnych czynników, do których, poza szerokością geograficzną, należą odległość od mórz i oceanów, ukształtowanie powierzchni, czy prądy morskie.

Pjongczang nie jest jedynym miejscem znajdującym się na 37. równoleżniku, gdzie panuje bardzo niska temperatura. W miejscowości Alamosa w stanie Kolorado w USA średnia temperatura w lutym wynosi -7 stopni Celsjusza. Klimat w tym miejscu jest kształtowany głównie przez wysokość nad poziomem morza oraz odległość od oceanu. Wyniesienie na 2299 metrów nad poziom morza oraz usytuowanie wewnątrz kontynentu sprawia, że zimy są tam bardzo mroźne.

Z kolei na Islandii, która leży tuż przed kołem podbiegunowym, na 64. równoleżniku, zimą jest znacznie cieplej. Średnia temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza za sprawą ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego, który znacznie ociepla klimat wyspy.