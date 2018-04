"Musimy mieć świadomość, że one tam są". Kleszcze i komary czają się na nas - 25-03-2018 Wiosenna pogoda skłania do spacerów, a w okresie świątecznym i potem w czasie majówki czasu możemy na to mieć więcej. Niestety, plenerowe przechadzki czy przebieżki to nie tylko zdrowie i przyjemność. czytaj dalej

Komary są już 42 departamentach

Największa populacja komarów tygrysich jest w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, ale rozprzestrzeniły się one w wielu europejskich krajach, takich jak Włochy, Szwajcaria, Bułgaria czy Francja. Doszło do tego za sprawą transportu towarów.

Zdaniem ekspertów, tak duża liczba komarów tygrysich pojawiła się we Francji z powodu wysokich wartości temperatur, jakie odnotowano tam w ostatnim czasie. To one stworzyły idealne warunki do rozwoju owadów. Według najnowszych informacji francuskiego ministerstwa zdrowia, już w 42 departamentach odnotowano przypadki pojawienia się tych komarów. To dwa razy więcej niż w ciągu ostatnich dwóch lat.

Regiony Francji, w których odnotowano największą liczbę komarów tygrysich (EID Méditerranée)

Władze ostrzegają mieszkańców szczególnie narażonych terenów, aby ograniczali swoją aktywność na świeżym powietrzu w czasie, kiedy insekty są najbardziej aktywne. Zalecają

Przenoszą tropikalne choroby

regularne usuwanie z ogródków pojemników ze stojącą wodą, w których owady mogą się rozmnażać. Każde ugryzienie należy też zgłaszać lokalnym służbom medycznym.

Komary tygrysie są niebezpieczne ze względu na to, że mogą przenosić wiele tropikalnych chorób. Zaliczają się do nich chikungunya, denga, gorączka Zachodniego Nilu, żółta febra czy też japońskie zapalenie mózgu.

Według informacji ministerstwa zdrowia, we Francji w 2014 roku odnotowano 11 przypadków dengi, a w 2015 roku było ich siedem. W 2017 roku natomiast stwierdzono 17 przypadków choroby chikungunya.