Płonie Puszcza Amazońska. Sytuacja jest trudna

Armia i lotnictwo Brazylii przystąpiły do walki z żywiołem, choć - jak mówią krytycy - stało się to zdecydowanie za późno. Prezydent kraju, który wcześniej był oskarżany, że nie robi wystarczająco wiele w tej sprawie, zarządził wysłanie 44 tysięcy żołnierzy do walki z żywiołem oraz kilku samolotów cystern C-130 Hercules do gaszenia płonących lasów z powietrza. Według oficjalnych danych pożary na obszarze Amazonii są w tym roku większe o 83 procent w porównaniu z takim samym okresem w ubiegłym roku.

Dotychczas wykryto prawie 80 tysięcy ognisk pożarów, które szybko się rozprzestrzeniają. Pożary tropikalnych lasów deszczowych w Amazonii są normalnym zjawiskiem o tej porze roku. Jednak tym razem ekolodzy twierdzą, że znaczna część tych pożarów jest celowo wzniecana przez farmerów, którzy chcą w ten sposób powiększyć pastwiska i pola uprawne.

Płoną "płuca Ziemi"

"Nawet nie wiemy, jaki skarb tracimy". Dlaczego Puszcza Amazońska jest tak ważna - Płonie Puszcza Amazońska nazywana też "płucami Ziemi". Obszar ten jest ważny dla wszystkich mieszkańców naszej planety. - Jako ludzie z Europy powinniśmy wspierać kraje, na których terenie znajduje się puszcza - przekonuje Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska.

- Edukacja klimatyczna jest zaniedbana w wielu miejscach, nie tylko w naszym kraju - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Mirosław Proppé z World Wide Fund. - Zrozumienie całego świata i jak on działa rzeczywiście, jest trudne - dodał.

Płonące lasy mają wpływ na globalne ocieplenie i przyczyniają się do wzrostu ilości gazów cieplarnianych obecnych w atmosferze. Zbyt duża ilość węgla w atmosferze jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatu. Ponadto lasy amazońskie zapewniają około 20 procent światowego zapotrzebowania na tlen.

- Najgorsze jest to, że jeśli tak wielki obszar (puszcza amazońska -red.) i tak ważny z punktu widzenia globalnego klimatu zostanie naruszony, a przypomnijmy że w tym roku mieliśmy też pożary nie tylko w Amazonii, ale i na Syberii, w tej chwili również płonie środkowa Afryka, kumulacja tych wszystkich zjawisk może doprowadzić do tego, że kolejny rok czy dwa lata będą znowu cieplejsze i znowu zacznie nam się nakręcać spirala tych wydarzeń - dodał.

- Któregoś dnia możemy się obudzić w sytuacji takiej, że będziemy mieć znacznie gorętsze powietrze. Będzie bardzo trudno to wszystko zawrócić - podkreślił w rozmowie.

