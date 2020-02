Po falach ciepła krajobraz Antarktydy drastycznie się zmienił

6 lutego w bazie w mieście Esperanza w Argentynie na północnym krańcu Półwyspu Antarktycznego temperatura wyniosła rekordowe 18,3 stopnia Celsjusza. Taka fala ciepła spowodowała rozległe topnienie pobliskich lodowców.

Uff, jak gorąco

Okres wysokiej temperatury rozpoczął się 5 lutego i trwał do 13 lutego. Na zdjęciach satelitarnych zrobionych 4 i 13 lutego widać topnienie czapy lodowej na wyspie Eagle. Potwierdza to mapa z 9 lutego, pokazująca temperaturę na poziomie dwóch metrów na Półwyspie Antarktycznym. Brązowy kolor, widoczny w okolicach wyspy Eagle, oznacza wartość przekraczającą 10 st. C.

Poziom pokrywy lodowej - z lewej strony zdjęcie wykonane 6 lutego, z prawej strony zdjęcie wykonane 11 lutego (NASA EARTH OBSERVATORY HANDOUT/PAP/EPA)

Temperatura powietrza na poziomie dwóch metrów na Półwyspie Antarktycznym (NASA/Goddard Earth Observing System)

Niecodzienne zjawisko

Prawie 21 stopni na Antarktydzie. "Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego" - 14-02-2020 Na Antarktydzie padł kolejny rekord temperatury: 20,75 stopnia Celsjusza. Pomiar zarejestrowano na wyspie Seymour, położonej na wschód od północnego krańca Półwyspu Antarktycznego, w argentyńskiej stacji badawczej Marambio. Jeżeli wynik się potwierdzi, będzie to najwyższa temperatura zanotowana na tym kontynencie w historii pomiarów. czytaj dalej

Glacjolog Mauri Pelto z uczelni Nichols College w amerykańskim stanie Massachusetts zbadał ten epizod ciepła. Według jego obserwacji w ciągu kilku dni około 1,5 kilometra kwadratowego śnieżnika, czyli płatu twardego śniegu i lodu firnowego istniejącego przez cały rok, nasączyło się roztopioną wodą (na zdjęciach satelitarnych zaznaczoną na niebiesko). Zgodnie z modelami klimatycznymi na wyspie Eagle 6 lutego stopiło się około 20 procent sezonowej pokrywy śnieżnej.

- Nie widziałem tak szybkiego przyrostu topniejącej wody na Antarktydzie. Takie procesy są widoczne na Alasce i Grenlandii, ale nie tutaj - tłumaczył Pelto. Zauważył, że tak szybkie topnienie spowodowane jest utrzymywaniem się wysokiej temperatury powyżej zera. Okresy ciepłej pogody na Antarktydzie nie były spotykane aż do XXI wieku, a bardziej powszechne stały się kilka lat temu.

Wcześniej niecodzienne ciepło w tym regionie odnotowano w styczniu 2020 roku i listopadzie 2019 roku.

- Epizod z lutego nie jest tak znaczący. Ważniejsze jest to, że fale ciepła pojawiają się coraz częściej - powiedziała Rajashree Tri Datt, badaczka atmosfery z Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda przy NASA.