O włos od dramatu. Lawina weszła do mieszkań - 09-01-2018 Zagrożenie lawinowe we włoskich Alpach. W Sestriere lawina wdarła się do budynku mieszkalnego. W Dolinie Aosty drogi zostały zasypane śniegiem, odcinając od świata kilka miejscowości. Konsulat RP w Mediolanie ostrzegł polskich turystów przed ponownymi intensywnymi opadami. czytaj dalej

Ewakuacja budynków, paraliż na drogach

We wtorek tysiące osób opuściło domy w południowej Kalifornii. Wszystko przez bardzo obfite opady, które wywołały podtopienia i zapoczątkowały lawiny błotne.

Największe opady wystąpiły w hrabstwie Santa Barbara, gdzie w wyniku zagrożenia lawinami błotnymi wydano 23 tysiące ostrzeżeń, a ewakuowanych zostało 7 tysięcy osób. Zamknięte zostały także fragmenty głównych dróg, uniemożliwiając tym samym ruch drogowy pomiędzy hrabstwami Santa Barbara i Ventura. Strefa zagrożenia ciągnie się przez około 160 km - od Santa Barbara do Duarte, gdzie ostatnie pożary strawiły większość pokrywy roślinnej, która spajała ziemię i chroniła przed wystąpieniem lawin błotnych.

- To brzmiało jak przejazd pociągu towarowego, rano, około 3:30. Obudziło mnie i postanowiłam, że przygotuję się do ewakuacji - mówi Susan Petrovich, mieszkanka Montecito, w którym zniszczonych zostało przynajmniej sześć domów. Portal Santa Barbara News-Press informuje, że w związku ze sztormem w tej okolicy życie straciło sześć osób.

Największy opad w sezonie

Przyczyniły się pożary

Meteorolodzy z National Weather Service szacują, że od poniedziałku opad wyniósł od 50 do 110 l/mkw. W ciągu jednej nocy spadło w niektórych miejscach więcej deszczu, niż w ciągu całego roku. Intensywny deszcz jest częścią pierwszego w tym sezonie poważnego sztormu, przemieszczającego się nad zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Ulewa zakończyła się we wtorek rano, ale synoptycy ostrzegają, że to nie koniec.

Wystąpienie lawin błotnych ma ścisły związek z pożarami, które ostatnio trawiły Kalifornię, w tym największy pożar w historii stanu. W efekcie spłonęła pokrywa roślinna porastająca stoki, która częściowo blokowała wsiąkanie wody w głąb ziemi i warunkowała stabilność podłoża. Brak roślinności w połączeniu z wysokimi opadami na stromych stokach stworzyły doskonałe warunki do tworzenia się lawin błotnych.