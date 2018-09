Po silnym trzęsieniu przyszło tsunami. Setki ofiar śmiertelnych

Bilans ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi i tsunami gwałtownie wzrósł. Władze poinformowały, że na indonezyjskiej wyspie Sulawesi zginęły co najmniej 384 osoby. Większość z nich zostało porwanych przez falę tsunami.

"Tsunami wlokło samochody, kłody, domy". Ogromna prędkość, ogromna siła - 29-09-2018 Krzyki, panika i fala, która zbliża się do plaży - tak wygląda nagranie, które pokazuje moment nadejścia tsunami na indonezyjskie Palu. czytaj dalej

Po pierwszym trzęsieniu, które odnotowano w sobotę, pojawiło się wiele wstrząsów wtórnych. Powstało również tsunami, którego fala osiągnęła wysokość nawet sześciu metrów.

- Kiedy pojawiło się zagrożenie tsunami, ludzie nadal odpoczywali na plaży i nie uciekli od razu. W ten sposób stali się ofiarami - mówił podczas niedzielnej konferencji prasowej rzecznik Agencji ds. Łagodzenia Skutków Katastrof Sutopo Purwo Nugroho.

Dodał, że były osoby, które wspinały się na sześciometrowe drzewa, aby uchronić się przed morderczą falą i przeżyć.

Ostrzeżenie przed tsunami zostało wydane od razu po trzęsieniu, jednak po 34 minutach zniesiono je. Indonezyjska agencja meteorologii i geofizyki została skrytykowana za niewystarczające przekazywanie informacji o zagrożeniu, które miało nadejść nad Palu.

Zobacz nagranie z miejsca uderzenia tsunami:

Wideo Fala tsunami w Indonezji

Tragiczne skutki

Do tej pory poinformowano o śmierci co najmniej 384 osób. Władze przypuszczają, że wiele ciał może nadal znajdować się pod gruzami. Ciała części ofiar znalezione zostały pod zawalonymi budynkami. Liczba rannych wzrosła do 540.

Nugroho opisał zniszczenia jako "rozległe". Zawaliły się tysiące domów, szpitale, sklepy i hotele. Lawina błotna porwała autostradę, zniszczony został most.



Kondisi sebelum dan setelah gempa 7,7 SR di Donggala yang berdampak hancurnya jembatan Ponulele di Kota Palu. Sumber gempa berasal dari Sesar Palu Koro yang aktif bergerak dan melintasi Kota Palu. pic.twitter.com/bMgbbsY23L — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 września 2018

Jedno silniejsze od drugiego

Jak informuje Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), hipocentrum pierwszego trzęsienia o magnitudzie 6.1 znajdowało się na głębokości 18 kilometrów. Epicentrum zlokalizowano w odległości 55 kilometrów na północny zachód od Palu. Kolejne, jeszcze silniejsze - o magnitudzie 7.5, powstało na głębokości 10 kilometrów w odległości 78 kilometrów od Palu.

Lokalizacja trzęsienia ziemi (USGS)

Pomoc z powietrza

Dziesiątki osób było hospitalizowanych w prowizorycznych namiotach medycznych. Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały przerwy w dostawie energii. Do tej pory występują trudności z koordynacją działań ratowniczych.

Minister rządu Indonezji Wiranto powiedział, że wojsko wysłało samoloty ratunkowe ze stolicy. Miejskie lotnisko zostało zamknięte, jednak władze deklarują, że przygotowują je do ponownego otwarcia. Przybycie samolotów może być jednak utrudnione ze względu na zniszczenie wieży kontroli lotów.

Niebezpieczny region

Indonezja znajduje się w pacyficznym pierścieniu ognia i jest regularnie nawiedzana przez wstrząsy.

W lipcu i sierpniu seria potężnych trzęsień na wyspie Lombok przyczyniła się do śmierci około 500 osób.

W 2004 roku duże trzęsienie na północy indonezyjskiej wyspy Sumatra wywołało tsunami na Oceanie Indyjskim. Zabiło ono 226 tysięcy osób w 13 państwach. W tym ponad 120 tysięcy w samej Indonezji.