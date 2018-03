Początek wiosny okazał się zimowy. Kolejna burza śnieżna zaatakowała Stany

Początek wiosny przyniósł do Stanów śnieżyce. Czwarta runda walki z zimą w tym miesiącu - 21-03-2018 Miliony mieszkańców wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych mierzą się z kolejnym uderzeniem zimy. Tym razem przeciwnikami są: silny wiatr, intensywne opady śniegu i oblodzenia. To czwarta potężna śnieżyca, która zaatakowała w tym miesiącu. czytaj dalej

Nor'easter, jak nazywają to zjawisko pogodowe mieszkańcy Stanów, to występujący na północnym wschodzie wybrzeża cyklon. Przyniósł ze sobą silny wiatr oraz intensywne opady śniegu

Około 200 wypadków samochodowych odnotowano do wtorkowego popołudnia (czasu miejscowego) w okolicy Baltimore w stanie Maryland. W wyniku jednego z nich, w stanie Pensylwania zginęły dwie osoby. Drogi w tym czasie były pokryte warstwą śniegu.

Z powodu intensywnych opadów śniegu odwołanych zostało ponad pięć tysięcy lotów. Zamkniętych było także wiele szkół.

W Nowym Jorku opady śniegu występowały jeszcze w czwartek w nocy czasu miejscowego. W Bostonie początkowo padał deszcz, jednak w najbliższych godzinach mają przejść one w śnieg, by do wieczora czasu miejscowego spadło kilkanaście centymetrów.

Rekordowe opady śniegu

W Central Parku w czwartek rano (czasu lokalnego) wysokość opadów śniegu wyniosła aż 21 centymetrów i tym samym padł nowy rekord dla tego rejonu (poprzedni wynosił 18 cm, w 1958 roku). Tak duża suma opadów spowodowała utrudnienia na trzech głównych lotniskach w okolicy miasta. 22 centymetry odnotowano na terenie Portu Lotniczego Nowy Jork-LaGuardia (stary rekord: 17 cm, w 1958 r.), 21 cm na lotnisku Kennedy'ego (poprzedni wynik: 2 cm, w 1993 r.), a 20 cm w Newark, New Jersey (stary rekord: 13 cm w 1958 r.), co również okazało się rekordową sumą.

"Nie widziałem takiego gradu". Niszczycielskie tornada i burze w Stanach - 20-03-2018 Przez południową część Stanów Zjednoczonych przetoczyła się seria niszczycielskich burz. Nawałnicom towarzyszyły tornada, grad wielkości piłek tenisowych oraz bardzo silny wiatr. czytaj dalej

Czwarta marcowa śnieżyca

W Waszyngtonie jeszcze przed rozpoczęciem środowych opadów spadło 10 cm śniegu. To o 9 cm więcej niż łączna suma tych, które wystąpiły w mieście podczas całej zimy.

W środę opad śniegu w Lancaster, w Pensylwanii, przekroczył 25 cm, co czyni ten dzień najbardziej śnieżnym "wiosennym dniem" w historii tego miasta. Wielkość opadów śniegu w Appalachach, od Wirginii po centralną Pensylwanię był podobny. W Sabillasville w stanie Maryland dopadało 38 cm, a w pobliżu Windber w Pensylwanii aż 48 cm.

Starszy meteorolog oraz synoptyk prognoz długoterminowych AccuWeather David Samuhel zaznaczył, że spełniły się przewidywania z października - marzec miał być aktywnym pod względem pogodowym miesiącem. To już czwarta burza w ciągu trzech tygodni. Poprzednie uderzyły 2, 7 i 12 marca.









Times Square, New York City in a snowstorm pic.twitter.com/VDOIaZmpeE — Vivienne Gucwa (@travelinglens) 21 marca 2018





SNOW TOTALS: getting lots of totals in Chester, Montgo, and Bucks counties closing in on 10” and another 6+ hours of snow to go. Giddy up folks. This storm is not disappointing us pic.twitter.com/VievsaLsXG — Adam Joseph (@6abcadamjoseph) 21 marca 2018





A single set of tire tracks leads down Buena Vista St. on the North Shore of #Pittsburgh this morning, as snow covered branches create a wintry tunnel above pic.twitter.com/k1aJmP2VFJ — Dave DiCello (@DaveDiCello) 21 marca 2018





The fourth major nor’easter of March continues to make its way through the Atlantic City Electric service area. We ask customers to let us know if they lose their power. To report an outage or downed wire, call 1-800-833-7476. pic.twitter.com/D2SUHX59vk — Atlantic City Electric (@ACElecConnect) 21 marca 2018