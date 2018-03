Początek wiosny przyniósł do Stanów śnieżyce. Czwarta runda walki z zimą w tym miesiącu

"Nie widziałem takiego gradu". Niszczycielskie tornada i burze w Stanach - 20-03-2018 Przez południową część Stanów Zjednoczonych przetoczyła się seria niszczycielskich burz. Nawałnicom towarzyszyły tornada, grad wielkości piłek tenisowych oraz bardzo silny wiatr. czytaj dalej

Odwołane loty, zamknięte szkoły

Według Dana Petersona, meteorologa z rządowego Centrum Przewidywania Pogody (WPC), burza śnieżna występuje na obszarze od Filadelfii do Nowego Jorku. Tam na środę prognozowane są opady tworzące zaspy o wysokości od 30 do 46 centymetrów. Mniej śniegu ma spaść w okolicach Bostonu i Waszyngtonu. Do środy do godz. 15 na Manhattanie napadało 8-10 centymetrów śniegu, a na Wschodnim Wybrzeżu wiatr wiał z prędkością około 80 km/h. W głębi lądu - w stanie Ohio, Indiana i Kentucky - warstwa śniegu wynosiła od 13 do 20 centymetrów.

Z danych FlightAware, serwisu umożliwiającego śledzenie lotów, wynika, że ze względu na trudne warunki odwołano ponad 3890 samolotów, a blisko 1000 kolejnych odnotowało opóźnienia. W środę rano zamknięto też szkoły. Przede wszystkim te, które znajdują się na terenie Filadelfii i Nowego Jorku.

Gubernator New Jersey Phil Murphy ogłosił we wtorek stan wyjątkowy, to samo zrobił gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

Problemy dotyczą też tych, którzy chcieli podróżować autobusami i pociągami. Wiele połączeń zostało zawieszonych lub ma zmienione trasy.

Brak prądu

To czwarta runda

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) poinformowała, że przez całą środę możliwe są przerwy w dostawie prądu. Mogą być one spowodowane ciężkim śniegiem i lodem, które w połączeniu z wiatrem mogą przewracać drzewa i zrywać linie energetyczne. Tak też się stało w Wirginii i Zachodniej Wirginii. Bez prądu jest tam póki co 28 tysięcy odbiorców.

Burza, z którą mierzy się Wschodnie Wybrzeże, jest czwartą śnieżycą w tym miesiącu. Poprzednie uderzyły 2, 7 i 12 marca. Z ich powodu zginęło co najmniej dziewięć osób, a ponad dwa miliony odbiorców nie miały prądu.

Nie tylko śnieg

Pogoda załamuje się także na zachodzie kraju. W południowej Kalifornii dużym zagrożeniem są ulewne deszcze, które uderzą w ten region jeszcze w tym tygodniu. Mogą skutkować niszczycielskimi lawinami błotnymi. Władze hrabstwa Santa Barbara nakazały we wtorek tysiącom mieszkańców ewakuację.