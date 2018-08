Taniec błyskawic. Burze były tak samo piękne, jak niszczycielskie - 13-08-2018 Niesamowity pokaz piorunów rozświetlił w sobotę niebo w Las Vegas. Oprócz widowiskowego spektaklu, burze, które przeszły nad południowym stanem Nevada, pozostawiły po sobie połamane drzewa, a kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców pozbawiły prądu. czytaj dalej

Wyleciał w powietrze

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w parku w mieście El Mirage w stanie Arizona na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. 12-letni Josiah Wiedman spacerował po parku razem ze swoim 13-letnim przyjacielem Javierem Tapią. Nad miastem w tym czasie przechodziła burza.

Nagle chłopców raził piorun. Jak relacjonował Tapia, siła uderzenia była tak duża, że widział, jak jego przyjaciel wyleciał w powietrze i wylądował na ziemi, uderzając w nią głową. Całe zdarzenie widać na nagraniu z kamery monitoringu.

- Poczułem gorąco i nagle zrobiło mi się ciemno przed oczami - powiedział Wiedman lokalnym mediom.

Jak powstają pioruny? (Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP)

Niesamowita siła piorunów

Chłopcy zostali zabrani do szpitala w Phoenix. Jak poinformowała ciotka jednego z nich, 12-letni Josiah odniósł obrażenia głowy. W szpitalu podłączony był do aparatury tlenowej, lekarze wprowadzili go też na trzy dni w stan śpiączki farmakologicznej. Javier został wypuszczony ze szpitala w czwartek. Josiah musi pozostać w szpitalu, czeka go jeszcze kilka zabiegów, na które rodzina zbiera pieniądze na jednym z portali crowdfundingowych.

Z relacji ciotki wynika, że dwójce chłopców przed przybyciem służb medycznych pierwszej pomocy udzielił jeden z przypadkowych przechodniów. Rodzina chce się z nim spotkać, by mu podziękować.