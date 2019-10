Pod gruzami znaleziono psa. Nie był w stanie nawet skomleć

"Nasz hotel został całkowicie zalany". Powódź błyskawiczna w Turcji - 09-10-2019 Po gwałtownej ulewie mieszkańcy południowo-zachodnich rejonów Turcji zmagają się z powodziami błyskawicznymi. Żywioł spustoszył kurort Turcji Egejskiej - Bodrum. czytaj dalej

Ratownicy z organizacji Big Dog Ranch Rescue (BDRR) odnaleźli psa pod gruzami jednego z budynków w mieście Marsh Harbour na Bahamach. Zwierzę spędziło tam około miesiąca. Przeżyło tylko dlatego, że piło deszczówkę.

Kiedy jego wybawcy go odnaleźli, pies był tak wycieńczony że nie był w stanie nawet skamleć. Czworonóg nie mógł samodzielnie chodzić, a w jego ciele odnaleziono Dirofilaria immitis - pasożyta przenoszonego przez komary i bytującego w tętnicach płucnych psów.



Psa nazwano Miracle, co w języku angielskim oznacza cud. Pomimo szczęśliwego ocalenia przed Miracle jest jeszcze długa droga do odzyskania pełni sił.