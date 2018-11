Policjanci przechwycili 216 trujących żab. Miały trafić do Niemiec

Na lotnisku w stolicy Kolumbii policja przechwyciła 216 trujących żab. Płazy przechowywane były w małych pojemnikach wewnątrz bagażu. Miały zostać sprzedane do Niemiec.

Szczególnie zagrożone

Żaby, które znaleziono w Bogocie, należały do rodziny drzewołazowatych. Schowane były w pojemnikach na kliszę i ukryte w torbie z ubraniami. Bagaże zostały znalezione w toalecie na lotnisku. Interwencja służb uniemożliwiła przemyt płazów i ich nielegalną sprzedaż do Niemiec.

Uratowane płazy to gatunki zagrożone wyginięciem. Wśród nich wyróżniono ciemnopomarańczową i czarną żabę trującą Lehmanna. Są to gatunki należące do endemicznych płazów występujących w zachodniej części Kolumbii.

Pożądane stworzenia

Na nielegalnym rynku dzikich zwierząt każda żaba z tego gatunku jest warta około 2000 dolarów. Trujące płazy są pożądane głównie przez kolekcjonerów i osoby zainteresowane ich jadem.

Gdzie je możemy spotkać?

Żaby z trucizną Lehmanna można spotkać w kolumbijskim departamencie Choco w pobliżu wybrzeża Pacyfiku. Badacze twierdzą, że płazy zostały przetransportowane do tego miejsca drogą lądową. Nie ustalono jeszcze, kto jest za to odpowiedzialny.