Półmetrowe zaspy w Moskwie. 45 procent miesięcznych opadów w jeden weekend

Z powodu zimna odwołano Święto Mrozu. Termometry pokazały -38,7 stopnia - 27-01-2019 W niedzielę w godzinach porannych odnotowano najniższą tej zimy temperaturę w Finlandii - minus 38,7 stopnia. Z powodu silnego mrozu w mieście Kuopio odwołano tradycyjne Święto Mrozu. Na początku tygodnia temperatura może spaść nawet do -40 stopni. czytaj dalej

45 procent w jeden weekend

Jak przewidują meteorolodzy, śnieg w stolicy Rosji będzie padał do poniedziałkowego poranka. W ciągu nocy temperatura wyniesie od -7 do -9 stopni Celsjusza, a lokalnie może spaść nawet do -11 st. C.

Jak podaje rosyjska agencja Interfax, w ciągu tego weekendu w Moskwie spadło około 45 procent miesięcznej normy opadów śniegu.

Według danych hydrometeorologicznego centrum Rosji, wysokość zasp w Ogólnorosyjskim Centrum Wystawowym w pobliżu stacji metra WDNCh w Moskwie wyniosła 44 centymetry. W Pawłowskij Posadzie niedaleko stolicy wielkość pokrywy śnieżnej wyniosła 56 centymetrów.

Władze miasta poinformowały, że usuwanie śniegu z ulic może potrwać około tygodnia. Pracuje nad tym prawie 60 tysięcy pracowników służb oczyszczania miasta.