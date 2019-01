Północne Stany Zjednoczone zasypane śniegiem. Odwołane loty, opóźnione pociągi

Dwa metry śniegu i zamiecie w Turcji. Prawie 300 wiosek odciętych od świata - 19-01-2019 Śnieżna zima zapanowała w wielu regionach Turcji. Niektóre wioski we wschodniej Anatolii znalazły się pod dwumetrową warstwą śniegu. Prawie 300 zostało odciętych od świata. czytaj dalej

Burza przechodzi na północ

Przez północną część Stanów Zjednoczonych przetacza się burza śnieżna, przynosząca opady mokrego śniegu oraz silny wiatr. Na weekend Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia od Dakoty po Nową Anglię, przestrzegając przed tym, że mogą utworzyć się też zamiecie śnieżne.

Miejscami może spaść ponad 20 centymetrów śniegu. Wiatr w porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Na międzynarodowym lotnisku O'Hare w Chicago w sobotę rano odwołanych zostało ponad 460 lotów. Z utrudnieniami spotkali się też wylatujący z lotniska Chicago Midway - tam odwołano około 50 lotów.

Koleje w sobotę odwołały niektóre połączenia z Chicago do Waszyngtonu i Nowego Jorku, a w niedzielę między Nowym Jorkiem a Bostonem i Pensylwanią.

#chicagosnow

1:12 AM 9:31 AM pic.twitter.com/bMLQIXoibe — outro_tear.mp3 (@yoongiicorgii) 19 stycznia 2019



Shoutout to our maintenance staff! They are plowing away so our 6th Grade Boys can play today! #HCMSTigers157c #ConferenceTourni #ChicagoSnow pic.twitter.com/EJU7vnthLd — William Seidelmann (@HCMSTigers157c) 19 stycznia 2019

Zasypie Nowy Jork

Gubernator Nowego Jorku wprowadził zakaz wjazdu dla ciężarówek oraz autobusów na kilku międzystanowych autostradach. Służba Pogodowa poinformowała, że w Albany w ciągu godziny może przybyć od 2,5 do 7,5 centymetrów śniegu, a to będzie tworzyć trudne lub wręcz niemożliwe warunki do podróżowania samochodem. Z nadmiarem śniegu będzie walczyć kilkaset pługów śnieżnych.

Meteorolodzy ostrzegają też przed deszczem, który w wyniku spadku temperatury może zamienić się w lód, powodując oblodzenia nawierzchni.

Burza będzie kierować się na północ, w kierunku Waszyngtonu.