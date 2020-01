17 osób nie żyje, ponad 540 jest zakażonych. Wzrósł tragiczny bilans koronawirusa z Chin - 22-01-2020

Z najnowszych informacji wynika, że koronawirus z Chin przyczynił się do śmierci 17 osób. Do ponad 540 wzrosła też w Chinach liczba osób, które się nim zakaziły. Do listy krajów, w których stwierdzono wirusa, może dołączyć także Meksyk. Światowa Organizacja Zdrowia w czwartek podejmie decyzję, czy ogłosić Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym. czytaj dalej