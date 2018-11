Polski instrument ma pomóc wbić się w Marsa. Lądowanie 26 listopada

26 listopada na Marsie ma wylądować amerykańska sonda InSight z instrumentem badawczym, który będzie zawierać polski mechanizm wbijający Kret. W trakcie misji badacze chcą sprawdzić, co znajduje się pod powierzchnią Marsa.

Według Polskiej Agencji Kosmicznej urządzenie penetrujące grunt marsjański, którego mechanizm został opracowany i wykonany w Polsce przez firmę Astronika we współpracy z kilkunastoma firmami i polskimi ośrodkami badawczymi, to pierwszy kompletny mechanizm dostarczony przez krajowy przemysł na tak istotną amerykańską misję.

Około godziny 21 czasu polskiego 26 listopada 2018 roku na Marsie ma wylądować misja NASA InSight, czyli pierwsza w historii misja poświęcona badaniom głębokiego wnętrza Marsa. Zbadanie wnętrza czerwonej planety umożliwiła polska firma Astronika, która zaprojektowała i wykonała mechanizm napędowy "Kreta HP3", który - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - wbije się na pięć metrów w marsjański grunt.

Badanie geologii i skorupy Czerwonej Planety

- Sonda InSight została wysłana przez NASA. Jej celem jest badanie powierzchni Marsa, w szczególności wbicie się w jego skorupę i zbadanie tego, co znajduje się kilka metrów pod powierzchnią Czerwonej Planety - podkreślił prezes dr hab. Grzegorz Brona.

Zaznaczył, że będzie to pierwszy taki eksperyment przeprowadzony w historii ludzkości.

- Pierwszy raz wbijemy się w obcą planetę, po to żeby sprawdzić skład geologiczny, ewentualne ruchy tektoniczne lub wykryć substancje, które pozwolą nam się w przyszłości na Marsie osiedlić - wyjaśnił.

Sonda InSight będzie badać powierzchnię Marsa (NASA)

Sonda InSight jest sondą amerykańską, natomiast na swoim pokładzie ma instrument badawczy z polskim mechanizmem wbijającym - jeden z kilku, które są umieszczone na tej sondzie. Chodzi o mechanizm wbijający się w skorupę Marsa o nazwie Kret. Pozwoli on spenetrować skorupę Czerwonej Planety.

- Ciekawostką jest to, że Polska specjalizuje się w systemach wbijania się w inne ciała niebieskie. Kilka lat temu dostarczyliśmy podobny mechanizm na potrzeby misji skierowanej na kometę. Niedługo zbudujemy prawdopodobnie podobne mechanizmy dla misji księżycowej - zaznaczył. Brona zwrócił uwagę, że polskie podmioty zarówno naukowe, jak i przemysłowe wyspecjalizowały się w konkretnej niszy - mechanizmach do penetracji planet Układu Słonecznego, a InSight jest trzecią misją bardzo istotną z punktu widzenia polskiego wkładu w badanie Marsa.

Polacy podbijają Marsa

- Polska już od kilku lat podbija Czerwoną Planetę - przypomniał szef PAK. Na łaziku Curiosity, który jeździ po Marsie również znajduje się element polski. Czujniki optyczne związane z badaniem tej planety. Inna misja ExoMars 2016, która wystartowała z Ziemi dwa lata temu i dotarła już do Marsa, zbiera dane dotyczące tej planety wykorzystując kamerę, która w znacznej części została zbudowana również w Polsce.

Jak podkreślił Brona, nasza obecność na Czerwonej Planecie służy celom badawczym.

- Chcemy się dowiedzieć, jakie warunki panowały na Marsie w przeszłości, a jakie panują teraz, jakie substancje są na tej planecie i w jakim stężeniu. Po to, żebyśmy mogli w przyszłości te substancje wykorzystać choćby do kolonizacji Czerwonej Planety - podkreślił. - Gatunek ludzki przetrwa następne tysiące lat tylko, jeśli skolonizuje Układ Słoneczny, a być może ruszy dalej. To jest wizja bardzo perspektywiczna - podsumował.

Kosmiczny listopad

Lądowanie na Marsie sondy InSight NASA z polskim mechanizmem wbijającym penetrator w powierzchnię Czerwonej Planety to jedno z kilku ważnych wydarzeń dla polskiego sektora kosmicznego, które będą miały miejsce w drugiej połowie listopada. Pozostałe to wyniesienie w przestrzeń kosmiczną polskiego i fińsko-polskiego satelity oraz satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z systemem telekomunikacyjnym przygotowanym w Polsce, testowe wystrzelenie prototypu polskiej rakiety suborbitalnej na wysokość 15 kilometrów oraz diagnoza zapotrzebowania polskiej administracji na dane satelitarne.

Będzie je promować kampania pod hasłem "Poland in Space - kosmiczny listopad" realizowana przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Polska Agencja Kosmiczna została powołana ustawą z 26 września 2014 r. Jako rządowa agencja wykonawcza uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, podejmując działania w celu zwiększenia wykorzystania systemów satelitarnych i przyspieszenia rozwoju technologii kosmicznych na rzecz krajowej administracji, nauki, gospodarki i obronności.