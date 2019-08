Rok 2018 czwartym najgorętszym w historii. "Skutki globalnego ocieplenia są już odczuwalne" - 06-02-2019 Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, 20 najcieplejszych lat w historii pomiarów odnotowano w ciągu ostatnich 22 lat. Rok 2018 zajął czwarte miejsce w rankingu najgorętszych. czytaj dalej

Grenlandia jest największą wyspą na świecie. Leży pomiędzy Atlantykiem i Oceanem Arktycznym, a stanowczą jej większość stanowi lądolód grenlandzki.

Klimatolog zajmujący się lodowcami opisał rok 2019 jako wyjątkowy dla topnienia pokrywy lodowej Grenlandii.

- W tym roku proces topnienia rozpoczął się mniej więcej 3-5 tygodni wcześniej niż w poprzednich latach - powiedział Jason Box, klimatolog z Geologicznego Instytutu Badawczego Danii i Grenlandii.

Upał dotarł do Grenlandii

Fala upałów, która przewinęła się przez Europę pod koniec lipca, dotarła do Grenlandii doprowadzając do masowego topnienia śniegu.

- Obszar pokrywy lodowej Grenlandii, który wykazuje oznaki topnienia, rośnie codziennie i w tym roku w środę osiągnął rekordowy poziom 56,5 procent - powiedziała Ruth Mottram, klimatolog z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego.

Lód błyskawicznie topnieje

Tylko w środę przez topnienie powierzchni do oceanów dostało się ponad 10 miliardów ton lodu. Dokładna ilość lodu, który stopił się w środę, jest jednak trudna do obliczenia. Przez cały lipiec strata lodu szacowana jest na około 197 miliardów ton. Z samej Grenlandii.

Aby zrozumieć jak wiele lodu stopniało, należy wiedzieć, że jeden miliard ton straconego lodu odpowiada 400 tysiącom basenów olimpijskich - tłumaczy Duński Instytut Meteorologiczny. Dodatkowo te 100 miliardów ton odpowiada wzrostowi globalnego poziomu mórz o 0,28 milimetra.

Mottram dodała, że od 1 czerwca tego roku - czyli mniej więcej od początku sezonu topnienia lodu - Grenlandia straciła niewiele mniej lodu niż w całym sezonie 2012 roku. Sezon trwa zwykle do końca sierpnia.

Podniesie się poziom wód

Z badania przeprowadzonego w czerwcu przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Danii wynika, że topnienie lodu w samej Grenlandii do 2100 roku podniesie globalny poziom mórz o 5-33 centymetrów.

Badanie wykazało również, że jeżeli stopniałby lód w całej Grenlandii - co zajęłoby stulecia - poziom oceanów wzrósłby o 7,2 metra.

Obecne topnienie zostało spowodowane ciepłym powietrzem, które przybyło z Północnej Afryki i Hiszpanii. Pod koniec lipca dotarło do kilku europejskich miast i doprowadziło do ustanowienia rekordów ciepła w Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Śnieżny potwór obchodzi każdego

Twórca filmów dokumentalnych Caspar Haarloev na swoich nagraniach uchwycił topnienie lodu na Grenlandii, które miało miejsce w piątek. Stało się to podczas filmowania scen do jego filmu dokumentalnego "Into the Ice".

- Możliwość przyjrzenia się kriosferze była zarazem niesamowita, jak i fascynująca. Cały ten lód leżał jak duży śpiący potwór. Nikogo nie obchodził, dopóki nie zaczął topnieć. Teraz obchodzi każdego i to z bardzo dobrego powodu - powiedział Haarloev w rozmowie z Reutersem, kontynuując produkcję swojego dzieła.