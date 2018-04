Ponad 100 martwych gęsi spadło z nieba

Kaczki na pasach. Zamiast trzymać się rzeczki robiły piesze wycieczki - 11-04-2018 Jeżeli wierzyć słowom wiersza Jana Brzechwy, mogły wybierać się do fryzjera, apteki lub praczki. Gdziekolwiek szły, dwie kaczki z Ostrowa Wielkopolskiego wykazały się wzorową znajomością przepisów ruchu drogowego. czytaj dalej

Miejsca, w których natrafiono na martwe ptaki, były dwa. 51 gęsi - 48 śnieżyc dużych i trzy śnieżyce małe - znaleziono na jednym z parkingów. Kolejnych 61 ptaków zalegało na dachu okolicznego domu towarowego.

Jak zaznacza James Brower z lokalnego departamentu do spraw ryb i dzikiej zwierzyny, najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że gęsi zostały rażone piorunem, kiedy migrowały na północ. W okolicy szalała burza. Jak mówił Brower, pojedyncze porażenie może być śmiertelnie niebezpieczne dla całego klucza, ponieważ gęsi w locie trzymają się bardzo blisko siebie. Na zdjęciu można zauważyć, że zwłoki zostały poparzone, co jest kolejną oznaką tego, że gęsi mogły zginąć w ten sposób. Żeby ustalić to, czy przyczyną było faktycznie rażenie piorunem, u kilku ptaków przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.