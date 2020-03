Na całym świecie do wtorku odnotowano łącznie 183 116 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej osób zachorowało na terenie Chin kontynentalnych - 80 881. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zakażenie stwierdzono u 27 980 osób.

CO CHCECIE WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE? KONTAKT 24 CZEKA NA WASZE PYTANIA

W Iranie odnotowano 14 991 przypadków zakażenia. W Hiszpanii liczba zakażonych sięgnęła 9 942.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 150 krajów i terytoriów poza Chinami, w tym ponad 30 państw w Europie. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 102 235.





Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

Koronawirus w Polsce. Ekspert: pamiętajmy o nawilżaniu pomieszczeń i piciu wody - 17-03-2020 W czasie pandemii COVID-19 warto zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach i regularne picie wody - mówi dr Gordan Lauc, ekspert w dziedzinie glikanów. Dzięki temu śluzówki nie ulegają wysychaniu i stanowią mocniejszą barierę dla wirusów. czytaj dalej

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarło tam od początku pojawienia się epidemii 3 213 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo we Włoszech, gdzie zmarło 2 158 osób. W Iranie - według oficjalnych danych - z powodu zakażenia zmarło 853 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Hiszpania - 342 osoby.

15 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 686 osób. To najwięcej od rozpoczęcia się epidemii. 16 marca zmarło 641 osób. Największy skok w liczbie śmiertelnych przypadków odnotowano z 14 marca (404) na 15 marca (686). To wzrost o 282 przypadki. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 13 marca (448), 12 marca (353), 11 marca (332), 10 marca (271), 8 marca (228), 9 marca (198), 23 lutego (158) i 12 lutego (146).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY? ILE OSÓB UMIERA?

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażenia na całym świecie odnotowano 12 lutego (14 153).

Od 4 marca obserwowano też stały wzrost liczby nowych przypadków. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3 887 nowych zachorowań, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4 390 przypadków). W ciągu ostatnich dni odnotowano drugą najwyższą liczbę przypadków koronawirusa na całym świecie - w niedzielę 15 marca (12 924). Najmniej, bo 516 nowych przypadków zakażenia, wykryto 19 lutego.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

16 marca bilans nowych przypadków wynosił 12 896 osób, z czego 12 875 odnotowano poza terytorium Chin. To oznacza, że w Chinach, będących epicentrum koronawirusa, na chorobę COVID-19 zapadło 21 osób.

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 10 marca (4 543) na 11 marca (7 241). To wzrost o 2 698 przypadków.

"WZMACNIACZE ODPORNOŚCI" KONTRA KORONAWIRUS. IMMUNOLODZY OBALAJĄ MITY

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Ponad 90 tysięcy osób w szpitalach

Obecnie na całym świecie notuje się 96 037 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem (są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą).

U 89 873 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 94 procent przypadków. Stan 6 164 osób, co stanowi 6 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

KTO POWINIEN NOSIĆ MASKĘ?

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Należy przerwać łańcuch przenoszenia wirusa

Koronawirus a spacery. Czy wychodzić do parku i jeździć rowerem - 16-03-2020 W związku z coraz większą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wielu Polaków stara się pozostawać w domu. Dla niektórych ciągłe siedzenie w czterech ścianach jest niekomfortowe. Co z samotnymi spacerami? Jak mówił na antenie TVN24 doktor habilitowany Ernest Kuchar, wyjście do parku, gdzie nie ma ludzi, jest bezpieczne. A jak jest z jazdą rowerem? czytaj dalej

Koronawirus nie ustępuje, a pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są zaniepokojeni nieustannie rosnącą liczbą zakażeń. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania koronawirusowi jest przerwanie łańcuchów jego przenoszenia. Dlatego konieczne jest zwiększenie badań.

- Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom i ratowania życia jest przerwanie łańcuchów przenoszenia wirusa. Aby to zrobić, należy go przetestować i wyizolować. Nie można ugasić pożaru z zasłoniętymi oczami. I nie możemy powstrzymać tej pandemii, jeśli nie wiemy, kto jest zainfekowany - mówił Ghebreyesus.

Zaznaczył, że w przypadku pozytywnego wyniku konieczna jest izolacja nosiciela i znalezienie osób, które mogłyby mieć z nimi kontakt. Aby zwiększyć liczbę badań organizacja wysłała blisko 1,5 miliona testów do 120 krajów.

- WHO zaleca, aby wszystkie potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, nawet łagodne, były izolowane w placówkach służby zdrowia, aby zapobiec przenoszeniu choroby i zapewnić odpowiednią opiekę - powiedział dyrektor WHO. - Po raz kolejny zaznaczam - naszym kluczowym przesłaniem jest "testować, testować, testować". To poważna choroba. Chociaż dowody sugerują, że osoby powyżej 60. roku życia są najbardziej zagrożone, młodzi ludzie, w tym dzieci, również umierają - podkreślił.

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia