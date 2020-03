We Włoszech zmarło więcej zakażonych niż w Chinach - 19-03-2020 We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 3405. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj. czytaj dalej

Do piątku do przedpołudnia na całym świecie odnotowano łącznie 246 577 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej osób zachorowało na terenie Chin kontynentalnych - 80 967. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zakażenie stwierdzono u 41 035 osób.

W Iranie odnotowano 18 407 przypadków zakażenia. W Hiszpanii liczba zakażonych sięgnęła 18 077.

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 180 krajów i terytoriów poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 164 955.

Brak nowych lokalnych zakażeń w Chinach

W ciągu ostatniej doby, tak jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała w piątek w Pekinie państwowa komisja zdrowia.

Jak poinformowała, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 39 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. W czwartek takich przypadków było o pięć mniej, a w sumie od początku epidemii jest już ich 228.

Według komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o trzy do 3 248. W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zakaziło się 80 967 osób, z których ponad 71 tysięcy powróciło do zdrowia.





Gdzie zmarło najwięcej osób



We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 3 405. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj (3 248)

W Iranie - według oficjalnych danych - z powodu zakażenia zmarły 1 284 osoby. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Hiszpania - 831 osób.

19 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 1080 osób. To najwięcej od rozpoczęcia się epidemii. 18 marca zmarły 973 osoby. Największy skok w liczbie śmiertelnych przypadków odnotowano z 14 marca (404) na 15 marca (686). To wzrost o 282 przypadki. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 17 marca (817), 16 marca (642 ofiary), 15 marca (686), 13 marca (448), 12 marca (353), 11 marca (332), 10 marca (271), 8 marca (228), 9 marca (198), 23 lutego (158) i 12 lutego (146).

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażenia na całym świecie odnotowano 19 marca - 26 111. Drugi najwyższy wynik odnotowano 18 marca (20 584). 12 lutego również odnotowano dużą liczbę przypadków - 14 152. Jest on jednak w dużej części spowodowany zmianą metodologii raportowania w Chinach, do której doszło właśnie tego dnia.

Od 4 marca obserwowano też stały wzrost liczby nowych przypadków. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3 887 nowych zachorowań, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4 390 przypadków).

Najbardziej gwałtowny wzrost nowych przypadków poza terytorium Chin nastąpił z 18 marca (20 550) na 19 marca (26 072). To wzrost o 5 522 przypadki.

Aktywne przypadki

Obecnie na całym świecie notuje się 147 409 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem. Są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą.

U 140 021 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 95 procent przypadków. Stan 7 388 osób, co stanowi 5 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

"Państwa muszą izolować, testować, leczyć i śledzić"

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał w środę na konferencji prasowej, że WHO jest świadome, że wiele krajów skutecznie walczy z pandemią. Dodał, że organizacja zdaje sobie sprawę z ogromnych trudności, jakie napotykają państwa, i obciążeń, na jakie są narażone.

- Odwoływanie imprez sportowych, koncertów oraz innych wielkich zgromadzeń może pomóc spowolnić transmisję wirusa. Aby kontrolować i stłumić pandemię, państwa muszą izolować, testować, leczyć i śledzić - przekonywał Ghebreyesus. Dodał, że jeśli tego nie zrobią, łańcuch przenoszenia choroby może być kontynuowany na niskim poziomie, a potem wznowić się po zniesieniu środków odseparowania ludności.

A co z łagodnymi przypadkami zachorowań? WHO doradza, by izolować te osoby w placówkach służby zdrowia, w których wyszkoleni specjaliści mogą zapewnić dobrą opiekę medyczną oraz zapobiegać postępowi klinicznemu i dalszemu przenoszeniu choroby.