Niewiele "chłodniej" było w innych miastach Nowej Akwitanii: w Mont-de-Marsan odnotowano 26,7 stopnia, a w Cazaux 26 stopni. Tym samym było cieplej niż wynosi średnia temperatura w sierpniu.

W Paryżu w najcieplejszym momencie dnia w środę termometry wskazały 21 stopni. To jedenasty dzień w tegorocznym lutym, kiedy temperatura wyniosła co najmniej 15 stopni Celsjusza. Takiej sytuacji nie było w mieście, odkąd rozpoczęto pomiary, czyli od 1873 roku.

Historyczny rekord ciepła w lutym jest jednak dużo wyższy. 29 lutego 1960 roku w Saint-Girons w Oksytanii odnotowano aż 31,2 stopnia.

Frauke przyniosła ciepło

Wskaźnik średniej maksymalnej temperatury powietrza w lutym będzie prawdopodobnie o 9-10 stopni wyższy niż wynosi średnia wieloletnia - poinformowała francuska narodowa służba pogodowa Meteo France. Do wtorku wartość ta wyniosła 19,7 stopni. Rekordową wartość tego wskaźnika zarejestrowano 28 lutego 1960 roku, kiedy to średnia temperatura maksymalna doszła do 20,2 stopnia.

Temperatura maksymalna we Francji 27 lutego (wetteronline.de)

Wskaźnik średniej dobowej temperatury we Francji od grudnia do lutego (Meteo France)

To jednak nie jest jeszcze lato

Meteorolodzy za przyczynę pełni lata w środku zimy w kilku krajach Europy Zachodniej uznają rozległy, silny wyż Frauke, który rozsiadł się nad Europą Zachodnią 12 lutego. Ośrodek baryczny zapewnia pogodne, a nawet bezchmurne dni, co umożliwia znaczne nagrzewanie się powierzchni ziemi, a ta oddaje ciepło do niskich warstw atmosfery. Wzorcowe pomiary meteorologiczne prowadzi się na wysokości dwóch metrów nad powierzchnią ziemi.

- Nie możemy tak naprawdę powiedzieć, że to letnia pogoda. Tak jest po południu, kiedy jest ciepło, a temperatura podskakuje do 20 stopni w wielu miejscach we Francji. To wyjątkowe, chociaż już doświadczyliśmy takiej temperatury - tłumaczył klimatolog z francuskiego Ministerstwa Środowiska Eric Brun. - Jednak wciąż mamy zimę, noce są długie, a niebo bezchmurne. Poranki są naprawdę zimne - dodał.

