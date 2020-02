Ponad 300 ofiar koronawirusa. Kolejne kraje zakazują wjazdu obcokrajowcom przybywającym z Chin

Koronawirus z Chin. Odpowiadamy na Wasze pytania - 01-02-2020 Przypadki koronawirusa z Wuhanu potwierdzane są w kolejnych krajach. Z tego powodu pojawia się wiele pytań. Na antenie TVN24 odpowiadają na nie specjaliści. czytaj dalej

Po przylocie do stolicy Filipin Manili, do szpitala trafił mężczyzna podróżujący z Wuhanu - miasta epicentrum koronawirusa. To 44-letni Chińczyk. Jego stan się radykalnie pogorszył, wystąpiło silne zapalenie płuc. Zmarł w szpitalu sobotę.

Mężczyzna podróżował z 38-letnią Chinką, u której potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia na terytorium Filipin. Oboje, podróżując przez Hongkong, przybyli na Filipiny 21 stycznia.

To poza Chinami pierwszy przypadek zgonu w wyniku zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV). Chiny mówią o 304 ofiarach śmiertelnych w swoim kraju. Łącznie na świecie odnotowano ponad 14300 przypadków zakażenia, z czego ponad 140 w 23 innych krajach. Najwięcej zakażonych jest w prowincji Hubei w Chinach, gdzie znajduje się miasto Wuhan.

Rząd Filipin podjął decyzję o rozszerzeniu zakazu podróżowania z Hongkongu i Makau (regiony administracyjne Chin). Wcześniej zakaz dotyczył tylko przybywających z prowincji Hubei.

Zakaz wjazdu dla obcokrajowców

Nowa Zelandia nie będzie zezwalać na wjazd cudzoziemcom podróżującym z Chin kontynentalnych. Zakaz dotyczy wszystkich osób udających się do Nowej Zelandii, które wyjechały z Chin lub przemieszczały się przez ten kraj po 2 lutego 2020 roku.

- Służby odpowiedzialne za ochronę zdrowia zwróciły uwagę na fakt, że wciąż szeroki jest margines naszej niewiedzy, gdy chodzi o sposób, w jaki wirus jest przekazywany, co sprawia, że musimy zachować szczególną ostrożność - mówiła Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii.

O podobnej decyzji poinformował premier Australii Scott Morrison. Zakaz obejmuje osoby przybywające bezpośrednio z Chin jak i lecące przez inne kraje. Zarządzenie obowiązuje tam od niedzieli do odwołania. Australijski rząd podniósł również alert dotyczący podróży do Chin do najwyższego poziomu i odradza swoim obywatelom wszelkie wizyty w tym kraju.

W Nowej Zelandii i Australii zarządzenia nie dotyczą obywateli powracających do krajów i podróżnych posiadających wizy uprawniające do stałego pobytu, małżonków, dzieci i ich prawowitych opiekunów. Osoby te muszą jednak poddać się samodzielnej 14-dniowej kwarantannie, izolując się od innych od momentu przekroczenia granicy.





W środę władze Australii poinformowały, że swoich obywateli ewakuowanych z obszaru objętego epidemią koronawirusa w Chinach umieszczą na Wyspie Bożego Narodzenia oddalonej o 1500 kilometrów od północno-zachodniego wybrzeża Australii. Wszystkie osoby mają przebywać w byłym więzieniu, wykorzystywanym do 2018 roku jako obóz dla uchodźców.- Personel medyczny w ambulatorium specjalnie zorganizowanym na tę okazję na Wyspie Bożego Narodzenia jest już gotowy na przyjęcie osób przybywających z Wuhan - powiedział minister zdrowia Australii Greg Hunt. W niedzielę przed południem lokalnego czasu zapowiedział, że ewakuacja obywateli obu wyspiarskich państw zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych 24 godzin.

Jak podaje agencja Reutera, także Korea Południowa zdecydowała się na podobny krok. Obcokrajowcy, którzy odwiedzili w ostatnim czasie prowincję Hubei, będą mieli zakaz wjazdu na teren kraju - poinformował premier Korei Południowej Chunh Sye-kyun. Zarządzenie wejdzie w życie we wtorek.

Model koronawirusa (2019-nCoV) (CDC/PAP/EPA)

Stany Zjednoczone przygotują 1000 miejsc

Stany Zjednoczone mają zapewnić 1000 miejsc dla swoich obywateli przybywających z Chin, którzy będą wymagali przejścia trwającej 14 dni kwarantanny - poinformował Pentagon. Ministerstwo zdrowia zwróciło się do władz z wnioskiem o udostępnienie do 29 lutego kilku obiektów, z oddzielnymi pokojami, dla osób wracających z zagranicy. Pentagon wybrał cztery ośrodki wojskowe, dwa w Kalifornii, po jednym w Kolorado i Teksasie.

Rząd USA ogłosił wcześniej stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa. Oznacza to, że obcokrajowcy, którzy mogą stanowić potencjalne ryzyko przeniesienia wirusa, nie są tymczasowo wpuszczani na terytorium kraju.

Kraje, w których potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, to Chiny - 14 380 przypadków (tym Hongkong - 13, Makau - 8), Japonia - 20, Tajlandia - 19, Singapur - 18, Korea Południowa - 15, Tajwan - 10, Australia - 10, Stany Zjednoczone i Niemcy - po 8, Wietnam - 7, Francja - 6, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 4 Kanada - 3, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Filipiny - po 2, Nepal, Kambodża, Finlandia, Sri Lanka, Szwecja, Indie i Hiszpania - po 1.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Pomoc od Unii Europejskiej

"Po informacjach z Chin o potrzebie wyposażenia ochronnego unijne centrum koordynacji reagowania kryzysowego kontaktuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, aby ułatwić dostawę potrzebnego osobistego wyposażenia ochronnego" - podała Komisja Europejska.

Po rozmowie z premierem Chin, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że UE jest gotowa udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej, aby wesprzeć Państwo Środka w wysiłkach w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Państwa unijne zebrały 12 ton sprzętu ochronnego, który został wysłany do Chin, by pomóc temu krajowi w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa - ogłosił w sobotę unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Objawy i przyczyny zakażenia koronawirusem (Adam Ziemienowicz/PAP)

Międzynarodowy alert

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w czwartek Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC).

Główny powód, dla którego ogłaszamy deklarację, to to, co dzieje nie w samych Chinach, a raczej w innych krajach świata - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Jedynym sposobem na to, by zwalczyć tę epidemię, jest wspólna praca w duchu solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać - mówił.

Stan Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym (PHEIC) oznacza nadzwyczajne zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego innych państw poprzez rozprzestrzenianie się choroby na skalę międzynarodową lub ewentualnie wymagające skoordynowanej interwencji międzynarodowej.

Takie zdarzenia muszą być "poważne, nagłe, niezwykłe i niespotykane".

Ogłoszenie PHEIC jest bardzo rzadkie, do tej pory dokonano tego pięć razy:

w 2009 roku, kiedy w Afryce wybuchła epidemia grypy, wywołanej wirusem H1;

dwukrotnie w 2014 roku podczas epidemii wirusa Ebola i polio;

w 2016 przy wirusie Zika;

w 2016 roku, kiedy w Demokratycznej Republice Konga panowała epidemia wirusa Ebola