Ponad 32 stopnie w Wielkiej Brytanii

Fala upałów w Wielkiej Brytanii. Mogą paść czerwcowe rekordy - 27-06-2018 W Wielkiej Brytanii panują upały. Już od trzech dni temperatura jest bardzo wysoka, a we wtorek miejscami przekroczyła 30 stopni Celsjusza. W niektórych regionach mogą zostać pobite rekordy. czytaj dalej

Od kilku dni nad Wielką Brytanią utrzymuje się fala upałów. W czwartek maksymalna temperatura w Glasgow wyniosła 31,9 stopnia Celsjusza - podały brytyjskie służby meteorologiczne Met Office. W samej Szkocji czerwiec 2018 roku uznaje się za najgorętszy od 23 lat.

Upału nie przetrwał bez szwanku budynek centrum nauki - Glasgow Science Centre. Dach zaczął się topić, po ścianach konstrukcji spływała czarna, lepka maź.

Najgorętszy dzień roku po raz czwarty

Czwartek był najgorętszym dniem bieżącego roku. Rekord ciepła padał przez cztery kolejne dni z rzędu - od poniedziałku.

Na stronie internetowej Met Office poinformowano, że w walijskim Porthmadog odnotowano 32,6 st. C. Ponad 30 stopni było również w Anglii - w Kenswick 30,6 st. C - oraz w Irlandii Północnej - w Derrylin (Thomastown) 30,5 st. C. Taka sytuacja, kiedy we wszystkich czterech głównych częściach administracyjnych Zjednoczonego Królestwa temperatura przekroczyła 30 st. C, miała miejsce ostatnio w 2013 roku.



All 4 UK home nations have topped 30 Celsius today, with some local temperature records being broken #heatwave pic.twitter.com/dq52Uort95 — Met Office (@metoffice) 28 czerwca 2018





Gorąco nie ustąpi

Jak podaje Met Office, za taką pogodę odpowiada układ wysokiego ciśnienia. Według głównego meteorologa służb Andiego Page'a, gorąco będzie jeszcze przez kilka najbliższych dni, jednak temperatura nie powinna być aż tak wysoka, jak w czwartek.

"Falę upałów" Met Office definiuje jako stan, kiedy przez pięć kolejnych dni maksymalna temperatura jest wyższa o co najmniej 5 stopni od średniej wieloletniej.

Upały panują także we Francji. Więcej przeczytasz tutaj



The heat was so intense yesterday that the roof of the Glasgow Science Centre was melting. #heatwave pic.twitter.com/RR7FpdQddA — Ian Smith (@TheBigYin85) 29 czerwca 2018