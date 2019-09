Intensywne opady, ryzyko powodzi i lawin błotnych. Gwałtowna pogoda w Hiszpanii - 10-09-2019 Wschodnie regiony Hiszpanii doświadczyły w nocy z poniedziałku na wtorek silnej burzy z piorunami. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i wysokimi falami. Według amerykańskich meteorologów gwałtowna pogoda może utrzymać się nad Hiszpanią do końca tygodnia. czytaj dalej

Większość wyładowań odnotowano w zachodniej części stanu. W ciągu godziny zarejestrowano ponad 200 błyskawic na terenie obszaru metropolitalnego Seattle. Jak powiedziała meterolog Renee Duff, burze nawiedziły zachodnią część stanu, kiedy dotarło tam chłodne powietrze znad Pacyfiku.

- Na port lotniczy Seattle-Tacoma spadło około 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. To najwięcej od 12 kwietnia, kiedy spadło tam 16,5 litra na metr kwadratowy - powiedziała Duff.

"Spoglądając wstecz na ostatnią (sobotnią - red.) noc między 18 a 23 w zachodnim Waszyngtonie oszacowano liczbę wyładowań na 2200. Oznacza to około 440 uderzeń na godzinę i siedmiu na minutę" - czytamy w poście umieszczonym na Twitterze Narodowej Służby Pogodowej w Seattle.



If you're a really, really heavy sleeper or possess some world class noise cancelling headphones, here's a recap of the past few hours in Western Washington. #wawx pic.twitter.com/1WPIrtQl8m — NWS Seattle (@NWSSeattle) September 8, 2019





Odwołane i opóźnione wydarzenia

Silna burza sprawiła, że uniwersytecki mecz futbolu, który rozgrywany był na terenie stadionu Husky, musiał zostać przerwany. "Zgodnie z wytycznymi NCAA (organizacja zajmująca się uniwersyteckimi zawodami sportowymi - red.) gra nie może zostać wznowiona przed upływem 30 minut od ostatniego uderzenia pioruna w promieniu około 13 kilometrów od stadionu" - przekazał na Twitterze Uniwersytet Waszyngtonu, do którego należy stadion.

Natomiast w Washington State Fair odwołano wszystkie wydarzenia i zamknięto obiekt dużo wcześniej niż przewidywano. W szczytowym momencie burzy prądu nie miało pond 4500 odbiorców.



Thunderstorm video from earlier tonight. Huskies are headed back on the field now. GO DAWGS!! pic.twitter.com/BW2YoTB4L7 — University of Washington (@UW) September 8, 2019

Zawsze trzeba mieć się na baczności

Nie odnotowano rannych ani ofiar śmiertelnych. Jak stwierdziła Duff, mimo niewielkiego ryzyka uderzenia pioruna w człowieka, podczas burzy należy zachować ostrożność.

- Ludzie powinni pamiętać, że każda burza może spowodować potencjalnie śmiertelne uderzenie pioruna, dlatego bardzo ważne jest wejście do środka (budynku - red.) przy pierwszym grzmocie - powiedziała Duff.

Dodała, że burze, które będą przechodzić przez północny zachód w najbliższych dniach, nie będą tak silne, jak te sobotnie.