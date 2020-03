Do środowego poranka na całym świecie odnotowano łącznie 423 924 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.



Jak dotąd najwięcej osób zachorowało w Chinach kontynentalnych - 81 218. Na drugim miejscu znajdują się Włochy, gdzie zakażenie stwierdzono u 69 176 osób. W Stanach Zjednoczonych zakażonych jest 54 916 osób. W Hiszpanii liczba zakażonych sięgnęła 42 058. W Niemczech odnotowano 32 991 przypadków zakażenia.

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami

Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 190 krajów i terytoriów poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 342 706.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami

Brak zakażonych w Chinach

W Chinach znów nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała we wtorek chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ciągu ostatniej doby trzy osoby zmarły. Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 47 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było 74, a w sumie od początku epidemii naliczono ich 474.

W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 118 osób, a ponad 73 tysiące z nich powróciło do zdrowia. Według Komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o trzy do 3 281.

Gdzie zmarło najwięcej osób

We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 6 820. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj (3 281). W Hiszpanii - według oficjalnych danych - z powodu zakażenia zmarło 2 991 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Iran - 1 934 osób.

24 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 2 381 osób. To najwięcej od rozpoczęcia się epidemii. Największy skok w liczbie przypadków śmiertelnych odnotowano z 23 marca (1 873) na 24 marca (2 381), czyli wzrost wynosił 509 przypadków. Wysoka śmiertelność została zanotowana też w ostatnich dniach, tj. 23 marca (1 873), 22 marca (1 628), 21 marca (1 626), 20 marca (1 356), 19 marca (1 080), 18 marca (973), 17 marca (817), 15 marca (686) i 16 marca (642 ofiary).

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażeń na całym świecie odnotowano 24 marca - 43 769. Dzień wcześniej, 23 marca, potwierdzono 41 371 nowych przypadków. 22 marca liczba ta wyniosła 38 480 osób. Czwarty najwyższy wynik odnotowano 20 marca (30 648).

Stały wzrost liczby nowych przypadków obserwowano od 4 marca. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3 892 nowych zachorowań, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4 390 przypadków). Liczba nowych przypadków zmalała z 20 marca (30 664) na 21 marca (29 439), ale już od 22 marca (32 433) ponownie zaczęła rosnąć.

24 marca liczba nowych przypadków na świecie bez uwzględniania terytorium Chin sięgnęła 43 722. Największy wzrost nowych przypadków nastąpił z 22 marca (32 441) na 23 marca (41 293), czyli o 8 852 nowe przypadki.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem

Aktywne przypadki

Obecnie na całym świecie notuje się 295 315 tak zwanych aktywnych zakażeń koronawirusem. Są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą. U 282 216 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 96 procent przypadków. Stan 13 099 osób, co stanowi 4 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki

WHO: pandemia COVID-19 przyspiesza

- Pandemia przyspiesza. Od pierwszego przypadku zakażenia do pierwszych 100 tysięcy minęło 67 dni. By osiągnąć kolejne 100 tysięcy potrzeba było 11 dni. By osiągnąć wynik 300 tysięcy zakażonych starczyły następne cztery dni. Ale nie jesteśmy więźniami statystyk. Możemy zmienić trajektorię pandemii. Liczby mają znaczenie, ponieważ nie są to wyłącznie liczby. To ludzie, których życie i rodziny zostały wywrócone do góry nogami - wyliczył podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO dodał, że przypadki zakażeń są obecnie zgłaszane w prawie każdym kraju na świecie.

- Aby wygrać musimy zaatakować koronawirusa aktywną i ukierunkowaną taktyką: testując każdy podejrzany przypadek zakażenia, izolując i opiekując się wszystkimi oraz unikając bliskiego kontaktu - podkreślił.