Kilka dni temu ten pacjent nie miał jeszcze żadnych objawów choroby COVID-19. Dziś jest podłączony do respiratora, a lekarze ze szpitala w Waszyngotnie, którzy go leczą, udostępnili nagranie. Widać na nim, jak rozległe są zniszczenia płuc wywołane zakażeniem nowym koronawirusem.

Na całym świecie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zostało ponad 600 tysięcy osób.

Najwięcej zachorowań na COVID-19, chorobę wywoływaną przez nowego koronawirusa, potwierdzono w Stanach Zjednoczonych. To 104 256 przypadków. We Włoszech zakażonych jest to 86 498 osób. W związku z tym Chiny znalazły się na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia. Odnotowano tam 81 394 przypadki.

Najnowsze statystyki

Dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco. Wykresy aktualizowane są raz dziennie.



Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 190 krajów i terytoriów poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń poza terytorium Chin wynosi 514 972.





Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie zmarło najwięcej osób

W wyniku zakażenia koronawirusem na świecie zmarło 27 371 osób. Najwięcej, bo 9134 zgony, odnotowano we Włoszech. W Hiszpanii z powodu zakażenia zmarło 5138 osób. Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zmarłych, jest Iran - 2378 sób.

27 marca na całym świecie w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 3217 osób. To najwięcej od rozpoczęcia epidemii. Największy skok w liczbie przypadków śmiertelnych odnotowano z 23 marca (1873) na 24 marca (2381), wynosił 509 przypadków. Wysoka śmiertelność została zanotowana też w ostatnich dniach, tj. 26 marca (2791), 25 marca (2388), 24 marca (2381), 23 marca (1873), 22 marca (1628), 21 marca (1626), 20 marca (1356), 19 marca (1080), 18 marca (973), 17 marca (817), 15 marca (686) i 16 marca (642 ofiary).





Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków zakażeń na całym świecie odnotowano 27 marca - 64 501. Dzień wcześniej, 26 marca, potwierdzono 60 830 nowych przypadków. Trzeci najwyższy wynik odnotowano 25 marca (48 461).

Stały wzrost liczby nowych przypadków obserwowano od 4 marca. 8 marca zanotowano nieznaczny spadek - 3892 nowe zachorowania, jednak kolejnego dnia liczba ponownie wzrosła (do 4390 przypadków). Liczba nowych przypadków zmalała z 20 marca (30 664) na 21 marca (29 439), ale już od 22 marca (32 433) ponownie zaczęła rosnąć.





Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Aktywne przypadki

26 marca liczba nowych przypadków na świecie bez uwzględniania terytorium Chin sięgnęła 60 447. Największy wzrost nowych przypadków nastąpił z 25 marca (48 394) na 26 marca (60 775), czyli o 12 381 nowych przypadków.

Obecnie na całym świecie notuje się 435 963 tak zwane aktywne zakażenia koronawirusem. Są to przypadki osób, które aktualnie zmagają się z chorobą. U 413 710 osób choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 95 procent przypadków. Stan 23 560 osób, co stanowi 5 proc. pacjentów, jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (liczba zainfekowanych osób) (tvnmeteo.pl za worldometers.info)