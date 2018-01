Ponad 45 stopni. Tak gorąco, że nietoperze umierają na drzewach

Upały dotykają nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Smutną wiadomość przekazała australijska inicjatywa "Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown" - w niedzielę z powodu bardzo wysokiej temperatury zginęły setki rudawek.

Setki martwych na ziemi i drzewach

- To było niewiarygodne. Zobaczyłam mnóstwo martwych nietoperzy leżących na ziemi, a inne znajdowały się blisko niej i umierały - powiedziała Cate Ryan. Jest wolontariuszką grupy WIRES (organizacji działającej na rzecz ratowania dzikiej przyrody w Australii) z parku St. Helens na przedmieściach Sydney. Dotarła tam około godziny 13 czasu lokalnego.

W niedzielę temperatura w okolicy, w której znajduje się kolonia rudawek Campbelltown, wyniosła 45,1 stopnia Celsjusza. Niektóre z nietoperzy leżały już na ziemi, jednak inne wciąż zwisały na drzewach. Truchła ułożono w jednym miejscu, dzięki czemu doliczono się ponad 200 osobników. W tej liczbie nie uwzględniono tych, które wisiały w miejscach niedostępnych dla ratowników. Były ich setki.

90 procent spośród zmarłych stanowiły młode. Dorosłym osobnikom udało się w większości odlecieć w górę potoku, a młode zostały z tyłu. Nie były w stanie przetrwać upału. Duża ich część była już umierająca w momencie, kiedy dotarli do nich wolontariusze z WIRES.

Udało się napoić 80 rudawek. Na miejsce dostarczono nawet 400-litrowy zbiornik wodny.





To nie pierwszy i nie ostatni raz

Przez wysoką temperaturę ucierpiały również kolonie w Parramatta Park i Penrith, wszystkie w okolicach Sydney.

Na profilu inicjatywy Help Save the Wildlife and Bushlands in Campbelltown (powiązanej z WIRES) na Facebooku napisano: "Tak wiele małych żyć straciliśmy z powodu upałów i niewystarczających obszarów objętych cieniem". Jak zaznaczono, to nie pierwsza, ale i z pewnością nie ostatnia taka sytuacja. Kolonia potrzebuje większego ocienionego obszaru. Ryan przypomniała również sytuację sprzed miesiąca - jednego dnia, również z powodu upałów, zginęły 43 nietoperze.

Jak poinformowała WIRES we wtorek około godziny 6 czasu polskiego, ponad 20 młodych znajdowało się wciąż w stanie krytycznym. Również 20 osobników z Parramatta Park jest objętych opieką. 120 młodych udało się połączyć na powrót ze swoimi matkami. Niektóre maluszki czują się już dobrze.