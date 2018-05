Ponad 50 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie padł kwietniowy rekord świata

Temperaturę co najmniej 50 stopni Celsjusza odnotowano 30 kwietnia w Pakistanie, w pobliżu granicy z Indiami. Niewykluczone, że padł światowy rekord ciepła dla tego miesiąca.

Najgorętszy dzień kwietnia w Indiach od 2010 roku - 24-04-2017 Indie zmagają się obecnie z falą upałów. Termometry w wielu regionach wskazują ponad 40 stopni Celsjusza, a w zeszłym tygodniu zanotowano najwyższą temperaturę w kwietniu od siedmiu lat. czytaj dalej

- Na dwóch pakistańskich stacjach meteorologicznych, tuż przy granicy z Indiami, 30 kwietnia odnotowano temperaturę wynoszącą co najmniej 50 stopni Celsjusza - oznajmiła Clare Nullis, rzeczniczka prasowa Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).

Najwyższą temperaturę odnotowano tego dnia w mieście Nawabshah w prowincji Sindh, zamieszkiwanej przez ponad milion osób. Tam w cieniu zmierzono 50,2 st. C.

Rekord? Być może

- To jest kwiecień. To nie jest czerwiec czy lipiec. To jest kwiecień. Musimy zdać sobie sprawę, że normalnie nie obserwuje się temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza. Prawdę mówiąc, według naszej wiedzy, nigdy nie zaobserwowaliśmy temperatury powyżej 50 stopni Celsjusza w kwietniu - mówiła rzeczniczka WMO.

- Prognozowaliśmy ekstremalny upał dla prowincji Sindh, ale nie spodziewaliśmy się światowego rekordu dla kwietnia - przyznał Ghulam Rasul, dyrektor generalny Pakistańskiego Departamentu Meteorologicznego.

Światowa Organizacja Meteorologiczna nie potwierdza jednoznacznie, że rekord padł, choć jest to bardzo prawdopodobne. Wyższa temperatura, 51 stopni, miała co prawda zostać odnotowana w kwietniu 2001 roku w meksykańskim Santa Rosa, jednak jest to pomiar, którego wiarygodność uznawana jest za wątpliwą.

Gorące miasto

W zeszłym roku w kwietniu w Nawabshah zmierzono równo 50 stopni. W marcu bieżącego roku również było tam gorąco - termometry wskazały nawet 45,5 st. C.

Mieszkańcom miasta trudno jest wytrzymać w takim skwarze. - Obawiamy się, że ekstremalne upały rozpoczęły się zbyt wcześnie w tym toku i planujemy przenieść się do innych miast, jeśli sytuacja się nie zmieni - powiedział reporterowi "Guardiana" jeden z nich.

Jak przekazali w piątek eksperci ONZ, burze w Indiach (w wyniku burz z piorunami oraz piaskowych w dwa dni zginęła ponad setka osób) oraz rekordowe temperatury w Pakistanie to tylko niektóre przykłady ekstremalnych zjawisk pogodowych, które obserwowane są na całej kuli ziemskiej jako rezultat zmian klimatycznych.



🌡️🔥Exceptionnel 50.2°C à Nawabshah au #Pakistan ce lundi 30/04/2018, #RECORD national de chaleur pour un mois d'avril ! 🔥🌡️

(précédent : 50°C à Larkana le 19/04/2017)

*** aussi un nouveau record mensuel pour tout le continent asiatique ! *** pic.twitter.com/GTCOJuDT9Q — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 30 kwietnia 2018