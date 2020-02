"Najgroźniejsze są windy", a maseczki na wagę złota. Życie w chińskim Kantonie - 17-02-2020 Otwieranie drzwi przy użyciu chusteczek higienicznych, zakaz jedzenia w restauracjach, barykady ze śmietników oraz mierzenie temperatury ciała każdemu i na każdym kroku. Tak wygląda obecnie życie w Kantonie w Chinach. Jego mieszkańcy opisują swoją codzienność w czasie epidemii nowego koronawirusa SARS-CoV-2. czytaj dalej

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia informuje o 100 kolejnych zgonach wywołanych przez zakażenie koronawirusem w prowincji Hubei, gdzie znajduje się ognisko epidemii. Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach kontynentalnych wzrosła do 1770.

W prowincji Hubei odnotowano 1993 kolejne przypadki zachorowań. Łącznie w kontynentalnej części kraju zakażonych jest 70 548 osób.

Zdaniem lekarzy ponad osiem tysięcy pacjentów w Chinach jest w stanie ciężkim, z kolei 1700 w stanie krytycznym. Obserwacją medyczną w prowincji Hubei objętych jest 71,6 tysiąca mieszkańców, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi. Wyleczono 6639 osób.

Poza Chinami jest ponad 500 potwierdzonych przypadków zakażenia, a zmarło pięć osób. Zgony odnotowano w Hongkongu, na Filipinach, w Japonii, Francji i na Tajwanie. W ostatnim z państw pierwszy przypadek śmiertelny potwierdzono w niedzielę. Koronawirus pojawił się w prawie 30 krajach na świecie.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

70 kolejnych przypadków zakażenia na wycieczkowcu

Japoński minister zdrowia Katsunobu Kato informował w niedzielę o 70 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na statku wycieczkowym Diamond Princess. Tym samym liczba osób zakażonych wzrosła tam do 355.

Na wycieczkowcu, który wypłynął z Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, jest ponad 3,6 tysiąca osób, w tym ponad 2,6 tysiąca pasażerów z 50 krajów.

U 44 Amerykanów na pokładzie wycieczkowca stwierdzono obecność koronawirusa. Zdrowi pasażerowie rozpoczęli opuszczanie pokładu. Po przylocie do USA wszyscy będą poddani 14-dniowej kwarantannie.

Mniej uczestników maratonu w Japonii

WHO: wszystkie kraje muszą być przygotowane na pojawienie się koronawirusa - 15-02-2020 Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że "wszystkie kraje powinny być przygotowane na pojawienie się przypadków koronawirusa". Jego zdaniem, do tej pory, świat w związku z epidemią nowego koronawirusa SARS-CoV-2 działał w panice i zaniedbaniu.



Z kolei organizatorzy Maratonu Tokijskiego postanowili znacznie skrócić listę uczestników. Startować nie będą mogli amatorzy. W maratonie miało wziąć udział prawie 40 tysięcy osób, wystartuje tylko 176 doświadczonych biegaczy i 30 na wózkach inwalidzkich. Maraton w stolicy Japonii jest największym takim biegiem rozgrywanym w Azji.

Liczba zakażonych osób w Japonii wzrosła do ponad 400. Większość z nich to pasażerowie statku wycieczkowego zacumowanego w Jokohamie.

Koronawirus SARS-CoV-2

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Jej objawy to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Koronawirus został wykryty chińskim mieście Wuhan w prowincji Hubei w grudniu 2019 roku. Jego źródło nie jest pewne, ale prawdopodobnie pochodzi od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.