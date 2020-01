Ponad 7800 zakażonych koronawirusem z Wuhanu. WHO: cały świat musi działać

"Nie możemy lekceważyć tej sytuacji, ale nie możemy również podsycać paniki" - 29-01-2020 - Epidemia przybrała takie tempo, które narzuca służbom odpowiedzialnym za zdrowie publiczne pewne działania bardziej radykalne - mówiła w środę w "Faktach po Faktach" doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska. Wraz z doktorem Pawłem Grzesiowskim zaznaczała jednak, że obywatele Polski nie powinni wpadać w panikę na myśl o koronawirusie z Wuhan. czytaj dalej

Zgodnie z informacjami Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowotnej, liczba zgonów wywołanych nowym koronawirusem (2019-nCoV) wzrosła do 170. Nie odnotowano żadnych zgonów poza Chinami. Szacuje się, że łącznie zakażonych jest ponad 7800 osób.

Spotkanie WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w środę "świat do działania" przeciwko nowemu koronawirusowi, którym zakaziło się już więcej osób niż podczas epidemii SARS na początku wieku. Na czwartek zapowiedziano posiedzenie komitetu kryzysowego WHO.

- Cały świat musi być czujny, cały świat musi działać - powiedział w środę w Genewie Michael Ryan, dyrektor WHO do spraw programów ratunkowych.

Na czwartkowym posiedzeniu komitet kryzysowy WHO ma zdecydować, czy koronawirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową - zapowiedział po powrocie z Pekinu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. W skład komitetu wchodzi 16 niezależnych ekspertów.

- W ciągu ostatnich kilku dni niepokoi nas rozprzestrzenianie się wirusa zwłaszcza w niektórych krajach, zwłaszcza przekazywanie go między ludźmi. Choć liczby poza Chinami są wciąż stosunkowo małe, to istnieje potencjał o wiele większej epidemii - zaznaczył Ghebreyesus.

Liczba potwierdzonych zakażeń nowym koronawirusem przekroczyła już liczbę potwierdzonych w Chinach kontynentalnych zakażeń wirusem SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w czasie epidemii z przełomu 2002 i 2003 roku, których było 5327. SARS zabił na świecie ponad 700 osób, w tym 349 w Chinach kontynentalnych.

Objawy i przyczyny zakażenia koronawirusem (Adam Ziemienowicz/PAP)

"South China Morning Post": to pierwsi obcokrajowcy w Chinach

Jak ogłosiły służby medyczne prowincji Guangdong, na południu Chin wykryto zakażenie koronawirusem u dwóch Australijczyków i Pakistańczyka. Lokalne media podały, że komisja zdrowia prowincji Guangdong ustaliła, że wszyscy trzej zarażeni cudzoziemcy byli w mieście Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Pakistańczyk studiował w Wuhanie, a Australijczycy pojechali tam w celach turystycznych. Jak przekazano, wśród najnowszych wykrytych w Guangdongu przypadków zakażonych osób jest również dwóch Hongkończyków.

Według hongkońskiego dziennika "South China Morning Post" Australijczycy i Pakistańczyk to pierwsze potwierdzone w Chinach przypadki zarażenia koronawirusem wśród obcokrajowców.

Kolejny przypadek we Francji, pierwszy w Finlandii

Francja w środę wieczorem potwierdziła piąty przypadek koronawirusa z Wuhan. To córka jednego z czterech pacjentów, u których wcześniej stwierdzono tego wirusa.

W szpitalu w Rovaniemi, na północy Finlandii, u turystki pochodzącej z chińskiego miasta Wuhan zdiagnozowano koronawirusa. Według Fińskiego Instytutu Zdrowia (THL) jest to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Finlandii. Chińska turystka zgłosiła się do przychodni w Ivalo w Laponii z objawami podobnymi do infekcji grypowej. Stamtąd odesłano ją do szpitala w Rovaniemi, który przesłał pobrane od niej próbki do badania w Helsinkach.

- Spodziewaliśmy się, że takie przypadki choroby turyści mogą przywieźć również do Finlandii. Ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w Finlandii jest nadal bardzo małe - powiedział Mika Salminen z THL.

Na świecie potwierdzono 104 przypadki zakażenia koronawirusem w kilkunastu krajach poza Chinami: Tajlandia -14, Japonia - 11, Hongkong, Singapur po 10, Tajwan - 8, Makau, Australia, Malezja po 7, USA, Francja po 5, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy po 4, Kanada, Wietnam po 2, Nepal, Kambodża, Finlandia, Sri Lanka i Filipiny po 1.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

British Airways zawiesza loty do i z Chin

Na stronie internetowej linii lotniczych British Airways nie są dostępne w styczniu i lutym żadne połączenia bezpośrednie do Chin. - Przepraszamy za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych klientów i załogi jest zawsze naszym priorytetem - poinformowano w oświadczeniu przesłanym w środę.

O zawieszeniu lotów do i z Chin do 9 lutego poinformowała też niemiecka Lufthansa.

Koronawirus z Wuhan

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc. Pojawiło się ono po raz pierwszy w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.