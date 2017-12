Ponad metr śniegu, -40 stopni Celsjusza. Sroga zima w części USA

W Bielsku-Białej wiatr przewrócił awionetkę - 27-12-2017 - Podmuch silnego wiatru przewrócił w środę po południu niewielki samolot na lotnisku sportowym w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Nikt nie został poszkodowany - poinformowała rzecznik bielskich policjantów Elwira Jurasz. czytaj dalej

Rekordowe opady

W ostatnich dniach w okolicy Erie nad jeziorem Erie w USA wystąpiły intensywne śnieżyce. Obecnie zalega tam 1,3 metra śniegu. Duże opady zostały spowodowane efektem jeziora. Dowiedz się na czym polega to zjawisko tutaj.

Opady śniegu pobiły nie tylko rekord w mieście, lecz także historyczny rekord dla całej Pensylwanii. Narodowa Służba Meteorologiczna w USA podała, że w poniedziałek w okolicy Erie spadło ponad 86 cm śniegu, co ustanowiło nowy rekord opadów śniegu w mieście w jeden dzień. We wtorek natomiast dopadało kolejne 48 cm. W sumie w te dwa dni spadły aż 134 cm białego puchu. To największy dwudniowy rekord w historii stanu.

Wideo Atak zimy w USA

Ostrzeżenia przed wiatrem

Silny wiatr i intensywne opady śniegu w górach. IMGW ostrzega - 27-12-2017 Nad Polską znów wieje silny wiatr. Jego porywy mogą dochodzić do 80 kilometrów na godzinę. Synoptycy podkreślają, że miejscami mogą przekroczyć 100 km/h. czytaj dalej

W Nowym Jorku temperatura spadła dużo poniżej 0 stopni Celsjusza. Na terenie stanów Maine, Vermont, New Hampshire i Nowy Jork wiał silny wiatr, który powodował, że temperatura odczuwalna była dużo niższa. Meteorolodzy ostrzegali przed odmrożeniami, które mogły się pojawić już po 30 minutowym odsłonięciu skóry na powietrzu. Wydano w związku z tym oficjalne ostrzeżenia.

Temperatura w Chicago we wtorek spadła do około -10 st. C. Na terenie Dakoty Północnej, Wisconsin, części Dakoty Południowej, Minnesoty, Iowa, Michigan i Indiany także wydano ostrzeżenia w związku z chłodzącym efektem wiatru. W Dakocie Północnej temperatura spadła nawet do -40 st. C.

Na terenie miasta Erie wydano ostrzeżenie przed opadami śniegu. Drogi były niebezpieczne i nieprzejezdne. Mieszkańcom władze zalecały niekorzystanie z dróg, dopóki nie zostaną odśnieżone. Policja i departament transportu w mieście zalecały mieszkańcom unikania podróży z powodu niskiej widzialności i złych warunków.

Wideo Zima w Pensywalnii

Christmas storm brings record snow to Erie, Pennsylvania https://t.co/jT741hWpRT pic.twitter.com/Xb6wKBINpx — TODAY (@TODAYshow) 27 grudnia 2017





So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here\\\\\\\\\\\\\\\'s what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD — Drew (@DrewMacFarlane) 26 grudnia 2017





This is insane! We have seen 92.5 inches of snow this month. 19” since midnight, and 53” since Christmas Day. #Erie #Snowmageddon pic.twitter.com/COiNJja6rx — David Wolter (@DavidWolter1) 26 grudnia 2017





I live just 10 mins outside of #Erie and this sign has never been more relevant and appropriate. 34 inches of snow inside 24 hours on Christmas Day and it’s not stop and more on the way this weekend. pic.twitter.com/SMGG7hiGlu — Bobby Delaney (@thatgeekdad) 26 grudnia 2017