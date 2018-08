Ponad sto osób nie żyje, katastrofa humanitarna. I przebłysk nadziei

Do co najmniej 105 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi, które w niedzielę dotknęło indonezyjską wyspę Lombok. Władze przewidują, że to nie jest ostateczna liczba. Nadzieja wstąpiła w serca ratowników, gdy z gruzów udało się wydobyć żywą kobietę.