Ponad tysiąc przypadków zachorowań na cholerę odnotowano w Mozambiku. To skutek przejścia cyklonu Idai, który dotknął także Zimbabwe i Malawi. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tych trzech krajach do 843 osób. Setki tysięcy ludzi nie mają jedzenia, wody i dachu nad głową.

Kampania przeciwko cholerze

Około 900 tysięcy szczepionek przeciwko cholerze dotarło we wtorek do Mozambiku, aby zapobiec epidemii - poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Do tej pory odnotowano tam 1052 przypadki zachorowania na cholerę, jedna osoba zmarła.

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, lokalne stacje radiowe zgodziły się wziąć udział w akcji informacyjnej na temat cholery.

- Kiedy człowiek jest chory, najważniejsze jest szybkie leczenie - powiedział Christian Lindmeier ze Światowej Organizacji Zdrowia. - Najgorsze jest to, że jeśli osoby słabe, starsze, młode, zwłaszcza dzieci, zachorują na cholerę rano, bez leczenia wieczorem mogą być już martwe - dodał.

Jedzenie dla potrzebujących

- Wody powodziowe powoli się cofają i dzięki temu w nadchodzącym tygodniu możemy dotrzeć z żywnością do 1,2 miliona ludzi - powiedział rzecznik Światowego Programu Żywności Hervé Verhoosel. - To ogromny wzrost w porównaniu do 350 tysięcy osób, do których Światowy Program Żywnościowy dotarł wcześniej. Pierwsi ludzie, którym pomogliśmy, znajdowali się głównie na obszarach miejskich - dodał.

Cholera to ostra, zaraźliwa choroba układu pokarmowego. Jej przyczyną jest spożycie wody bądź pożywienia zakażonych szczepami przecinkowca cholery. Pierwsze objawy choroby to ostra biegunka i wymioty, zwykle bez bólów brzucha i gorączki. W skrajnych przypadkach cholera może doprowadzić do śpiączki i śmierci.

Bilans po przejściu żywiołu

Cyklon Idai uderzył w Mozambik w nocy z 14 na 15 marca niedaleko miasta Beira. Żywiołowi towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr. Woda w dwóch rzekach - Buzi oraz Pungue wezbrała i zalała całe miasto. Budynki i ulice znalazły się pod wodą. Zniszczeniu uległo ponad 112 tysięcy domów, a także ponad 715 tysięcy hektarów upraw. Według najnowszych danych w Mozambiku zginęło 598 osób, a rannych zostało 1641. W sumie niszczycielski kataklizm dotknął 1,85 miliona ludzi.

Do Zimbabwe cyklon dotarł 16 marca, powodując śmierć 185 osób - wynika z danych rządowych. ONZ mówi o prawie 259 ofiarach śmiertelnych. Rannych zostało 200 osób. Mieszkańcy 16 tysięcy gospodarstw musieli się ewakuować, łącznie 250 tysięcy osób zostało poszkodowanych.

W Malawi śmierć poniosło 60 osób, a 672 zostało rannych. Ewakuowano mieszkańców ponad 19 tysięcy domów, a blisko 870 tysięcy osób zostało dotkniętych skutkami żywiołu.