Poświęcili całe swoje życie, by ratować wielkie koty. "Ziemia tygrysów" dzisiaj na Discovery Channel

Nadmierna eksploatacja Ziemi prowadzi do wymierania wielu gatunków zwierząt. Z każdym rokiem jest coraz mniej nosorożców, lwów, a także tygrysów. Zdobywcy Oscarów - reżyser Ross Kauffman i producent Fisher Stevens - w filmie dokumentalnym "Ziemia tygrysów" przedstawiają historię dwójki ludzi, którzy poświęcili całe swoje życie, by ratować zagrożone dzikie koty. Już dzisiaj o godzinie 21.00 na Discovery Channel premiera dokumentu "Ziemia tygrysów".

Może się nam wydawać, że wymieranie gatunków to bardzo odległa perspektywa. Zdaniem podróżnika Tomka Michniewicza, gościa programu "Wstajesz i weekend" TVN24, wyginięcie wielu gatunków tygrysów w Azji, lwów czy białych i czarnych nosorożców to kwesta paru lat.

- Gdy się popatrzy na wykresy populacji dużych ssaków w Azji i Afryce, to jest to aż zatrważające. Musisz powiększać wykres, żeby zobaczyć jak nisko spada - podkreślił Michniewicz.

- Obecnie mamy do czynienia z niedobitkami największych, najpiękniejszych zwierząt na świecie, które już nie tylko jest bardzo trudno znaleźć, ale prawie raczej na pewno nie da się ich już uratować przed ostateczną zagładą - opowiadał Michniewicz.

O przetrwanie walczą między innymi tygrysy. Jednak nawet te potężne zwierzęta nie mają szans w starciu z rabunkową eksploatacją Ziemi przez człowieka. Kłusownictwo i wycinanie lasów sprawiły, że jest ich coraz mniej. W 1900 roku na kontynencie azjatyckim żyło 100 tysięcy tygrysów, dziś żyje ich na wolności około cztery tysiące.

Zdobywcy Oscarów - reżyser Ross Kauffman i producent Fisher Stevens - w filmie dokumentalnym "Ziemia tygrysów" przedstawiają dwójkę śmiałków, którzy poświęcili swoje życie ratowaniu tych zagrożonych dzikich kotów.

Pierwszy z nich - Kailash Sanhkala, przyrodnik nazywany "człowiekiem tygrysem" - w drugiej połowie XX w. ciężko pracował, by w rodzimych Indiach i sąsiednich krajach zwiększyć świadomość tego, jak bardzo spada liczba osobników tego zagrożonego gatunku. W kulturze hinduskiej tygrys to zwierzę święte, wzbudzające strach. Gdy jednak w XIX wieku Indie znalazły się pod brytyjską okupacją, zapanowała tam moda na nowy sport -polowanie na tygrysy. Nawet po opuszczeniu kraju przez kolonialistów (1947 r.) turyści nadal polowali dla rozrywki na dzikie koty.

Drugim bohaterem filmu jest Rosjanin Paweł Fomenko, który przez ostatnie dwadzieścia lat zajmował się ratowaniem tygrysa amurskiego (syberyjskiego) na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Populacja tego gatunku została zredukowana do krytycznego poziomu zaledwie kilkuset przedstawicieli z powodu nielegalnych kłusowników, których liczba stale rosła od czasu rozpadu ZSRR.

Film dokumentalny "Ziemia tygrysów" brał udział w prestiżowym konkursie na najlepszy dokument amerykański na Festiwalu Filmowym Sundance. Jest nie tylko wstrząsającym świadectwem tego, jak bezmyślnie ludzka cywilizacja traktuje zwierzęta, ale także głośnym i poruszającym apelem o zaangażowanie w ochronę naszej planety.

"Naszym obowiązkiem i przywilejem jest ochrona wspaniałych stworzeń"

"Ziemia tygrysów" produkcji RadicalMedia jest częścią inicjatywy Project C.A.T. zainicjowanej przez Discovery Inc. i WWF - ogólnoświatowej próby podwojenia do 2022 r. populacji tygrysów żyjących na wolności. Rozpoczęty w 2016 r. Project C.A.T. z powodzeniem zabezpieczył prawie 2 miliony akrów siedlisk tygrysich w Indiach i Bhutanie. Teraz zaś Discovery i WWF-US koncentrują wysiłki na rosyjskim Parku Narodowym Bikin, przedstawionym widzom w filmie dokumentalnym "Ziemia tygrysów". Celem projektu jest wsparcie populacji tygrysich na obszarze 3,7 miliona akrów w tymże Parku. Discovery zobowiązuje się do pełnego finansowania funkcjonowania siedliska do 2022 roku i będzie współpracować z WWF w celu pozyskania funduszy na cały projekt. Darowizny otrzymane w ramach tej kampanii do 31 grudnia 2019 roku zostaną przez Discovery podwojone (do kwoty 250 tysięcy dolarów).

- Kula ziemska w logo Discovery oznacza, że ochronę naszej planety mamy w genach, a naszym obowiązkiem i wielkim przywilejem jest ochrona wspaniałych stworzeń, dla których Ziemia jest domem - podkreśla David Zaslav, prezes Discovery Communications.

- Samo mówienie nie wystarczy, musimy działać. Dzięki projektowi C.A.T. oraz naszym partnerom z WWF poczyniliśmy już postępy w dążeniu do podwojenia liczby dzikich tygrysów na świecie do 2022 roku. Z dumą zwiększamy nasze zaangażowanie w ochronę jednego z najbardziej zjawiskowych, ale i zagrożonych wyginięciem gatunków. Nie pozwolimy, by te majestatyczne zwierzęta zniknęły z naszego życia - podkreśla.