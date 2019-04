Poszli na polowanie. Jednego z nich zabił słoń, a ciało pożarły lwy

Jej wielkie ciosy sięgały ziemi. Ostatnie zdjęcia majestatycznej "Królowej Słoni" - 16-03-2019 Piękny, majestatyczny i zagrożony. Fotograf dzikiej przyrody uwiecznił jednego z ostatnich osobników słonia o gigantycznych ciosach. - To było po prostu niesamowite. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy te słonie są tak rzadkie - relacjonował Will Burrard-Lucas, autor zdjęć. czytaj dalej

Znaleźli czaszkę i spodnie

Południowoafrykańska policja poinformowała o zdarzeniu w sobotę. Jak czytamy, w poniedziałek 1 kwietnia do Narodowego Parku Krugera na polowanie na nosorożce weszło pięciu mężczyzn. Jednego z kłusowników zaatakował słoń. Mężczyzna zginął na miejscu. Pozostali kłusownicy twierdzili, że przenieśli ciało i pozostawili je niedaleko drogi, by nadjeżdżające samochody mogły szybko je znaleźć. Następnie czwórka kłusowników uciekła z parku.

Jak poinformowały władze parku, rodzina kłusownika została poinformowana o jego śmierci późnym wieczorem we wtorek 2 kwietnia. Wtedy też rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w której udział wzięli policjanci oraz pracownicy parku. Zapadał zmrok, więc służby przerwały poszukiwania.

Akcję poszukiwawczą wznowiono w czwartek wczesnym rankiem. Z pomocą dodatkowych osób udało się odnaleźć pozostałości ciała kłusownika.

- To co znaleźliśmy na miejscu, wskazuje na to, że ciało zostało rozszarpane przez stado lwów. Pozostała tylko ludzka czaszka i spodnie - napisał park w oświadczeniu.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh — SA Police Service (@SAPoliceService) 6 kwietnia 2019

Czwórka kłusowników aresztowana

Glenn Phillips, kierownik parku, złożył kondolencje rodzinie kłusownika.

- Wejście do Narodowego Parku Krugera nielegalnie pieszo nie jest mądre i rodzi ze sobą wiele niebezpieczeństw, a to zdarzenie jest tego dowodem. To bardzo smutne zobaczyć córki opłakujące utratę ojca - zaznaczył Phillips.

Czwórka pozostałych kłusowników została aresztowana w środę. Postawiono im zarzuty posiadania broni bez zezwolenia, wtargnięcia na teren parku oraz kłusownictwa. Rozpoczęto też śledztwo w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia.

Cenny łup

Afrykańskie nosorożce często padają ofiarą kłusownictwa, głównie z powodu ich rogów. We wschodniej medycynie alternatywnej ta część uważana jest za afrodyzjak. W niektórych częściach świata rogi nosorożca są cenniejsze niż kokaina.

Jak informuje BBC, władze portu lotniczego w Hongkongu w sobotę zatrzymały największy przemyt rogów nosorożca w ciągu ostatnich pięciu lat. Wartość przemytu szacowana jest na 2,1 miliona dolarów.