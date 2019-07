Woda wyrzuciła na brzeg rybę o kocich oczach - 26-06-2019 Na jednej z australijskich plaż woda wyrzuciła na brzeg niezwykłą rybę. Jej zdjęcie zamieszczone w internecie od razu zrobiło furorę. czytaj dalej

Wschodni region Morza Śródziemnego to miejsce, w którym pojawia się coraz więcej obcych gatunków morskich zwierząt. Jednym z najeźdźców jest ryba zwana ognicą wachlarzopłetwą (łac. Pterois miles). Może ona poważnie wpływać na ekosystem tego regionu.

Piękne, ale niebezpieczne

Ognice słyną z tego, że pięknie wyglądają - ich ciało pokryte jest jaskrawymi paskami. To jednak tylko pozory. Kolce płetwy grzbietowej tych ryb połączone są z gruczołami jadowymi. Ich ukłucie może być dla człowieka bardzo bolesne, a w niektórych przypadkach - śmiertelne. Na dodatek ryby te składają 30 tysięcy jaj co cztery dni i zjadają inne ryby oraz skorupiaki, a naukowcy do tej pory nie poznali żadnego drapieżnika, który mógłby powstrzymać ich ekspansję.

Recepty na zmniejszenie populacji ognic poszukują naukowcy z projektu RELIONMED-LIFE, korzystającego z unijnych funduszy. Jaki mają cel? Chcą, aby Cypr został pierwszą linią obrony przed inwazją ognic na Morze Śródziemne. Jednym z pomysłów jest promowanie ognic wachlarzopłetwych jako... jedzenia. Zdaniem naukowców, zjadanie tych ryb to jeden ze sposobów, w jaki można powstrzymać je przed niszczeniem lokalnego ekosystemu.

- Mamy nadzieję, że to człowiek stanie się wrogiem dla ognic - powiedział w rozmowie z agencją Reutera Perklis Kleitou, badacz z uniwersytetu w Plymouth.

Jest ich coraz więcej

Zdaniem specjalistów, za znaczne zwiększenie się populacji ognic odpowiedzialne jest globalne ocieplenie oraz poszerzenie Kanału Sueskiego. To otworzyło wody Morza Śródziemnego na gatunki zwykle występujące w regionie Indo-Pacyfiku, czyli obszaru biogeograficznego obejmującego tropikalne wody Oceanu Indyjskiego i zachodnio-środkową część Pacyfiku.

- Cztery lata temu trzeba by mieć nie lada szczęście, by ją zobaczyć, a każdy kto zrobił by jej zdjęcie, mówiłby "wow". Teraz, gdy nurkujesz w tym regionie, jest ich tysiące - powiedział Christos Giovannis, jeden z kapitanów łodzi w mieście Larnaka.

Od początku 2019 roku zespoły nurków przeprowadzają regularne ekspedycje w cypryjskich wodach, by odłowić część ryb.

Ognica wachlarzopłetwa (Flickr.com/Tim Sheerman-Chase (CC BY 2.0))

Trzeba uważać

W ramach kampanii promocyjnej szefowie kuchni udzielają publicznych pokazów, jak przygotowywać te ryby. Potrzebne do tego są nożyce oraz rękawiczki - dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnego ukłucia bądź wysypki. Kucharze sugerują też, by smażyć ryby na głębokim tłuszczu, bądź je grillować.

- Ognice mogą być przygotowywane na wiele różnych sposobów. Ważne jest, by usunąć kolce. Wtedy można serwować je jak inne ryby - powiedział Stelios Georgiou, lokalny szef kuchni.

”Poszukiwana. Martwa albo usmażona”. Plakat promujący ognice jako ryby, które można jeść (Reuters)