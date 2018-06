Grad jak tafla lodu, wykolejony pociąg, miesięczny opad w godzinę - 13-06-2018 Gradobicia na Bałkanach i w północnych Włoszech, kule wielkości kurzych jaj. Zalane ulice we Francji, miesięczne opady w jedną godzinę w Luksemburgu. Pogoda pokazuje gwałtowne oblicze na zachodzie i południu Europy. czytaj dalej

Liczne podtopienia, zalane metro

Wystarczyła godzina, aby burza, która przeszła nad stolicą Bułgarii - Sofią, spowodowała liczne podtopienia i utrudnienia w ruchu. Jak podaje portal btvoninite.org, powołując się na burmistrz miasta Yordankę Fandarkową, w ciągu godziny spadło około 50 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Ulewa rozpoczęła się krótko przed godziną 18 w poniedziałek. Do godziny 22 służby otrzymały ponad 900 zgłoszeń, z czego 172 między 18.20 a 19.45. W rejonach Krasno Selo i Mlodost, na obszarze aglomeracji Sofii, prądu nie miało 2000 osób.

Powstałe powodzie błyskawiczne przyczyniły się do licznych podtopień ulic, piwnic, parterów firm, restauracji i budynków mieszkalnych. Najbardziej ucierpiało metro, kilka stacji zostało zalanych. Schodami w przejściu podziemnym płynęła kaskada wody. Wiele osób chodziło boso.

Kursowanie metra zostało zawieszone. Znaczne utrudnienia powstały również w transporcie naziemnym. Torowiska tramwajów były zalane, autobusy kierowano na trasy objazdowe.

Drzewo zablokowało wejście do przedszkola

Burzom towarzyszył również silny wiatr, łamiący gałęzie i powalający całe drzewa. Jedno spadło tuż przy budynku przedszkola, blokując drzwi wejściowe.

Fandarkowa zapewniła, że służby będą pracować przez przerwy tak długo, aż nie zostaną usunięte wszystkie awarie i utrudnienia.



Hevy rain and tunderstorm in #Sofia #София Hear the lightning (0:25) pic.twitter.com/6H1B7MuAOo — vlado savov (@darkvsa) 18 czerwca 2018



Massive thunder storm #Sofia #lightening #thunder #rain and I didn’t pack my wellies 😬 hope there is no damage from the floods and that everyone is safe - it is an incredible downpour pic.twitter.com/EYKNtYZqYC — Mairead McGuinness (@MaireadMcGMEP) 18 czerwca 2018



🧜🏻‍♀️ #sofia #bulgaria #българияна3морета #вода #метрофоревър pic.twitter.com/5iHLtbps10 — Karina Delcheva ☾ (@KarinaDelcheva) 18 czerwca 2018