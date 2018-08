Potężna burza piaskowa przykryła miasto

Tragiczny lipiec w Japonii. Pogoda spowodowała śmierć ponad 300 osób - 31-07-2018 W lipcu z powodu warunków atmosferycznych zmarło w Japonii ponad 300 osób: najpierw w powodziach i osunięciach ziemi w wyniku ulewnych opadów deszczu, a następnie w związku z falą rekordowych upałów. Takie dane przekazują japońskie władze i media. czytaj dalej

Burza piaskowa pojawiła się w czwartkowy poranek i sprawiła, że "widzialność spadła niemal do zera". Towarzyszył jej porywisty wiatr, przekraczający prędkość 96 kilometrów na godzinę. Meteorolodzy zalecali mieszkańcom, aby zostali w domach. Kierowcom tłumaczyli, że jeśli w drodze zastanie ich burza piaskowa, należy zjechać z drogi, wyłączyć światła i trzymać stopę z dala od hamulca.

Krótko po tym jak, pojawił się piach i pył, zaczął padać również deszcz. Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenie o burzach z piorunami w hrabstwie Maricopa. Jak poinformowała stacja ABC15, tysiące domów pozbawionych zostało prądu w czwartkowy wieczór.

Tak wygląda przejazd przez burzę piaskową:

Wideo Burza piaskowa w stanie Arizona

Piorun uderzył w dom

Kapitan Larry Subervi z Wydziału Straży Pożarnej w Phoenix poinformował, że strażacy musieli ugasić pożar domu, który - zdaniem sąsiadów - wybuchł po uderzeniu pioruna.

- Policja i personel straży pożarnej pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ale proszą mieszkańców o to, aby unikali przebywania na zewnątrz, ponieważ niektóre kałuże mogą być niebezpieczne z powodu zerwanych linii elektrycznych - powiedziała Sherine Zaya, rzeczniczka urzędu miasta Goodyear, w stanie Arizona.



