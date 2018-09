Potężna ilość deszczu może spaść w Grecji do niedzielnego wieczora

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, "medikan" osłabł na tyle, ze stracił status "medikanu". - Teraz to niż, który przynosi opady deszczu, które w efekcie doprowadzą do powodzi i osuwisk ziemi - zaznacza.

W sobotnie popołudnie "medikan", czyli cyklon niby-tropikalny Morza Śródziemnego (ang. mediterranean tropical-like cyclone), osłabł i teraz jest po prostu głebokim niżem. Jeszcze rano, w pełni sił, dotarł do południowo-zachodniego Peloponezu. Jego centrum znajdowało się na zachód od greckiego miasta Kalamata. Obecnie centrum niżu znajduje się pomiędzy Kretą a Grecją kontynentalną. Jak zaznacza Unton-Pyziołek, jest w nim 1000 hektopaskali.

- Teraz to niż, który przynosi opady deszczu, które w efekcie doprowadzą do powodzi i osuwisk ziemi - mówi synoptyk i dodaje, że porywy wiatru dochodzą do 80 kilometrów na godzinę, a fale osiągają wysokość pięciu metrów.

Unton-Pyziołek podkreśla, ze w niektórych miejscach do niedzielnego wieczora może spaść aż 200 litrów na metr kwadratowy.

Zniszczenia

Jak w sobotę donosiły greckie media, niż natarł na Mesenię, krainę na południowym zachodzie Półwyspu Peloponeskiego. W mieście o tej samej nazwie wysokie fale rozbijały się o port. Wiatr wypychał łódki na ląd. W innej portowej miejscowości, Metoni, wichura sprawiła, że skały pozasypywały drogi, w tym jedną z głównych, biegnąca wzdłuż wybrzeża.

- Od samego rana wiał silny wiatr, morze było wzburzone, z wysokimi falami - powiedział mieszkaniec Dimitris Kafantaris.

Z kolei na północnym wschodzie Peloponezu, w Argolidzie, wylała rzeka Kserias.

Wideo Cyklon uderzył w Grecję

Niepokojące prognozy

W sobotę późnym wieczorem niż znajdzie się na południe od Aten i na północ od Cyklad, potem wkroczy nad zachodnią część Morza Egejskiego i skręci w stronę północno-zachodniej Turcji. prognozy pokazują, ze będzie bardzo silnie wiać.

Niż przyniesie też intensywne opady deszczu. Południowa Grecja, w szczególności Peloponez, Attyka i północne Cyklady, północno-zachodnia Turcja i północne rejony Morza Egejskiego zagrożone są ulewami i powodziami. Mogą tam również powstawać trąby powietrzne i wodne. Jak informuje portal severe-weather.eu, w ciągu 36-48 godzin spaść może tam nawet 250-300 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Prognozowana ścieżka przejścia cyklonu (severe-weather.eu)

Wideo Prognozowana trasa cyklonu według modelu ICON (Ventusky.com)

Grecja z alertami

Na sobotę ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami wydano dla Attyki, Grecji Środkowej i Zachodniej, Cyklad, Peloponezu Zachodniego i Wschodniego, Krety i Wysp Jońskich. W niedzielę sytuacja ma się uspokoić, choć we wschodniej połowie kraju lokalnie mogą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i wichurami.

”Medikan” na zdjęciach satelitarnych - sobota godzina 10.45 (EUMTESAT)

Wideo Skutki śródziemnomorskiego cyklonu w Grecji

Ostrzeżenia też dla Włoch i Turcji

We Włoszech na sobotę wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla Abruzji, Emilii-Romanii, Marche, Toskanii, Kalabrii, Friuli-Wenecji Julijskiej, Molise, Umbrii, Kampanii, Ligurii, Apulii i Wenecji Euganejskiej.

Tureckie Służby Meteorologiczne informują o możliwych opadach deszczu i burzach w zachodnich i północno-zachodnich regionach kraju w ciągu kolejnych dni.

