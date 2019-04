Potężna trąba wodna. "Raczej straszna!"

Niecodzienne powitanie Nowego Roku. Potężna trąba wodna na Cyprze - 03-01-2019 Nowy Rok ciekawe powitali mieszkańcy i turyści przebywający w cypryjskim mieście Kirenia. Nad taflą Morza Śródziemnego zawirowała trąba wodna. czytaj dalej

Zjawisko było widziane w poniedziałek około południa nad wodami Morza Andamańskiego w okolicach George Town na malezyjskiej wyspie Penang.

Trąba wodna czy trąba powietrzna?

Trąba utrzymywała się nad wodą przez pięć minut i rozpadła się po wejściu na ląd.

Trąba wodna spowodowała niewielkie uszkodzenia - zerwała dachy z kilku budynków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Niektórzy z mieszkańców myśleli, że zjawisko, które zobaczyli, było trąbą powietrzną. Byli zdziwieni, kiedy dowiadywali się, że jest inaczej.

"To nie trąba powietrzna, to trąba wodna! Raczej straszna!" - emocjonowała się Lim Phaik Suat na Twitterze.

The residents in Penang thought it's a tornado. No, it's not! It's a waterspout! This phenomenon occured today. Rather scary! pic.twitter.com/q9jI90sZCt — Lim Phaik Suat (@monkeyvirgo) 1 kwietnia 2019

Trąby wodne nieprzewidywalne

Trąby wodne to zjawisko często spotykane, ale pojawiające nieregularnie. Są w dużym stopniu przezroczyste i na początkowym etapie można je zaobserwować tylko dzięki śladowi na powierzchni wody.

Są słabsze od trąb powietrznych. Gdy dotrą do lądu, rozpraszają się.