Tajfun Mangkhut dotarł w niedzielę rano czasu polskiego do chińskiego wybrzeża. Żywioł nieco osłabł, ale wciąż stanowi zagrożenie dla miast w delcie Rzeki Perłowej, w tym Hongkongu i Makau. Chińskie media nazywają go "Królem burz".

Porty, rafinerie i zakłady przemysłowe w Guangdong, prowincji położnej w południowo-wschodnich Chinach, zostały zamknięte. Lotnisko w dzielnicy Boomtown w Shenzhen - mieście w prowincji Guangdong - będzie nieczynne najprawdopodobniej do poniedziałku do godz. 8.00. Ponad 400 lotów zostało odwołanych z lotniska położonego na wyspie Hainan, na Morzu Południowochińskim. Na linii brzegowej spodziewane są fale o wysokości do 3,5 metrów.

Reporter 24 Bartec przesłał nam relacje z Hongkongu na Kontakt 24. "Wieje mocno, prognoza mówi, że 100 kilometrów na godzinę. Nie wychodzimy z budynku. Czekamy" - napisał.

Przygotowani na uderzenie

W prowincji Guangdong zbudowano ponad 3,7 tysiąca schronów, a ponad 100 tysięcy mieszkańców i turystów ewakuowano w bezpieczne miejsca lub odesłano do domów. Ponad 36 tysięcy łodzi rybackich wezwano do portów.

W związku z tajfunem odwołano również przejazdy szybkich pociągów pomiędzy Guangdongiem a sąsiednią prowincją Hunan, jak również pomiędzy miastami Kanton i Shenzhen a Hongkongiem.

Wideo Tajfun uderzył w chińskie wybrzeże

Potężny żywioł

Wcześniej, tajfun Mangkhut uderzył w północny wschód największej filipińskiej wyspy - Luzon - w sobotę o godzinie 1.40 lokalnego czasu (w Polsce była to godzina 19.40 w piątek). Opuścił ten kraj mniej więcej 20 godzin później. W chwili uderzenia był potworem, ale trochę zwolnił i utracił status supertajfunu (tak nazywa się tajfun, który ma najwyższą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona). Obecnie ma drugą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) nazwała go najsilniejszym cyklonem tropikalnym, jaki powstał na świecie w tym roku.

Mangkhut (co po tajsku oznacza – owoc mangostanu) to 15. tajfun nawiedzający w tym roku Filipiny, gdzie znany jest pod nazwą Ompong.

Trasa przejścia tajfunu Mangkhut (PAGASA)

Ofiary śmiertelne

Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych przez tajfun Mangkhut wzrosła do 28, głównie z powodu osuwisk w północnych prowincjach górskich - informują filipińskie media. Najwięcej osób zginęło w regionie autonomicznym Cordillera na wyspie Luzon. Większość z nich została pochłonięta przez osuwiska spowodowane ulewami i lawiny. Niektórzy stracili życie w swych domach zniszczonych przez gwałtowne wichury.

Dwóch ratowników zginęło, próbując udzielić pomocy osobom uwięzionym pod osuwiskiem. - Oprócz tych dwóch ofiar śmiertelnych, które zginęły w Baguio z powodu osuwiska, znaleźliśmy martwe ciało pływające w rzece Marikina, pod mostem, i najprawdopodobniej była to dziewięcioletnia dziewczynka - poinformował rzecznik prasowy filipińskiej policji - Benigo Durana.

Pięć osób zginęło w Baguio City - poinformował burmistrz tego miasta. Mauricio Domogan przekazał w rozmowie z CNN, że podobna liczba osób uznana jest za zaginione.

Niemal wszystkie budynki w mieście Tuguegarao - stolicy prowincji Cagayan - zostały w jakiś sposób uszkodzone - poinformowali przedstawiciele rządu. Uszkodzone zostało tam również lotnisko, które jest ważnym węzłem komunikacyjnym. To może utrudnić dotarcie pomocy humanitarnej na wyspę. Filipiński Czerwony Krzyż poinformował, że w Tuguegarao woda zalała ulice i domy. W wielu miejscach brakuje prądu. Jak powiedział gubernator Cagayan Manuel Maamba, służby ratunkowe usuwają zniszczenia.

Awarii uległy linie energetyczne. Z wieloma częściami wyspy Luzon nie ma kontaktu.

Jak przygotowywały się Filipiny?

Władze Filipin przekazały, że kraj był lepiej przygotowany na burzę niż w poprzednich latach. Ostrzeżenia zostały wydane dla wielu regionów, a podróże drogą morską i powietrzną były ograniczone. Odwołano loty, zamknięto szkoły, a wojsko czekało w gotowości.

- Byliśmy naprawdę przerażeni - mówiła cytowana przez agencję AFP Delaila Pasion, która opuściła swój dom. - Podczas poprzedniego monsunu połowa naszego domu została zniszczona, więc chciałam, żeby moje wnuki były bezpieczne - opowiadała.

