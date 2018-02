Potężne opady śniegu w Moskwie. Wystarczyła chwila, by przekroczyć styczniową średnią

W ostatnich dniach Moskwę przysypał śnieg. Spadło go na tyle dużo, że spowodował wiele utrudnień w mieście.

We wtorek 30 stycznia w Moskwie zaczął padać śnieg, padało też przez całą środę.

- Na stacji meteorologicznej ENEA średnie opady w tych dniach to około 82 centymetrów śniegu, a w środę rano spadło do 96 centymetrów śniegu i to jeszcze nie koniec - powiedziała Tatiana Pozdniakowa, specjalistka z biura meteorologicznego w Moskwie.

Pozdniakowa podała, że w Moskwie spadło do 53 cm, a w okolicy Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego nawet do 99 cm śniegu. Na północnym zachodzie miasta opady osiągnęły prawie 84 cm. W nocy ze środy na czwartek z miasta wywieziono 700 tysięcy metrów sześciennych śniegu

Według władz są to najbardziej obfite opady śniegu od początku tej zimy. Przekroczyły one średnią wysokość notowaną w styczniu.

Utrudnienia w mieście

Śnieg spowodował spore utrudnienia w ruchu drogowym. W godzinach szczytu powstały ogromne korki. Trudne warunki pogodowe wpłynęły także na działanie lokalnego lotniska. Odwołano 12 lotów, a aż 50 było opóźnionych.

Wieczorem 30 stycznia obok stacji metra Ulica 1905 Goda przez złe warunki atmosferyczne zawaliło się rusztowanie. Pięć osób zostało rannych.

Według prognoz śnieg będzie padał także w weekend i na początku przyszłego tygodnia.

Post udostępniony przez Olga Motovilova Komova (@olga_motovilova) Sty 31, 2018 o 1:50 PST





Post udostępniony przez Muzzy Travel Team (@muzzy.ru) Sty 30, 2018 o 11:24 PST





Post udostępniony przez Nick_Orion (@nik_orion) Sty 30, 2018 o 10:00 PST





Post udostępniony przez Алексей Железный (@privetalexey) Sty 31, 2018 o 12:48 PST





Post udostępniony przez Патриаршие (@patriarshie) Sty 31, 2018 o 12:08 PST